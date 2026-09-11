Subastarán el icónico vestido de la venganza de la princesa Lady Di y podría venderse por más de u$s300.000 + Agregar ámbito en









Se trata de una pieza de la diseñadora griega Christina Stambolian, usado por la princesa para una gala benéfica en Londres. Fue lucido el mismo día que el hoy rey Carlos III confesó haberle sido infiel durante su matrimonio.

Será la primera vez que se subaste desde 1997, cuando la princesa vendió 79 de sus vestidos pocos meses antes de su muerte para recaudar fondos. Vogue México

El icónico vestido de la venganza de la princesa Diana de Gales, Reino Unido, será subastado. Apodado así por la opinión pública, la pieza fue lucida en una fiesta nocturna en Londres luego de que su entonces esposo, Carlos III, confesara haberla engañado en matrimonio, y podría venderse por hasta u$s300.000.

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La pieza de color negro constó en una confección de seda sin tirantes, lucido durante la gala de Serpentine Gallery en 1994. La encargada de rematarlo es la casa de subastas Sotheby's, que espera que el vestido se venda el próximo 9 de diciembre.





Será la primera vez que se subaste desde 1997, cuando la princesa vendió 79 de sus vestidos pocos meses antes de su muerte para recaudar fondos para organizaciones benéficas. La directora global de bolsos y moda de Sotheby's, Morgane Halimi, afirmó en un comunicado que la princesa Diana "entendió instintivamente" que la moda puede ser un lenguaje en sí mismo.

Subastarán el icónico vestido de la venganza de la princesa Diana "A su manera, la princesa Diana convirtió el vestido en uno de los mensajes más poderosos que jamás transmitió, durante uno de los episodios más escrutados y emotivamente intensos de su vida", sostuvo la directora y agregó que "entró en un momento en el que gran parte de su historia estaba siendo contada por otros y, a través de lo que eligió vestir, recuperó el control de la narrativa para sí misma."

Esa misma noche, durante la cena benéfica de la Serpentine Gallery, se emitió un documental en el que el Carlos admitía haberle sido infiel a Diana, tras años de rumores e informaciones en los medios de comunicación. El contenido de la entrevista de ITV se había filtrado unos días antes, lo que significó que la primera aparición pública de Diana después de su emisión fue ampliamente interpretada como su respuesta.

Esa misma noche, durante la cena benéfica de la Serpentine Gallery, se emitió un documental en el que el Carlos admitía haberle sido infiel a Diana. Harper's Bazaar Su estilista de entonces, Anna Harvey, sostuvo que la princesa "quería lucir espectacular". Antes de salir al evento, se cambió de ropa a última hora, dejando de lado un vestido de Valentino menos llamativo y optando por un vestido con los hombros descubiertos, bajo asimétrico y cola de gasa de la diseñadora griega Christina Stambolian, que complementó con un collar de estilo real, un bolso de mano negro, medias y tacones negros. El "vestido de la venganza" recorrerá el mundo antes de su venta, exhibiéndose en la sala de exposiciones de Sotheby's en distintos puntos geográficos: Londres , del 18 al 24 de septiembre;

, del 18 al 24 de septiembre; Hong Kong , a principios de octubre;

, a principios de octubre; Ginebra , a principios de noviembre;

, a principios de noviembre; Nueva York, donde se venderá a partir de diciembre; La primera subasta del vestido, en 1997 La última vez que se subastó fue por la propia Diana, como uno de los muchos artículos vendidos para recaudar fondos para organizaciones benéficas contra el cáncer y el sida. El vestido fue comprado por Briege Mackenzie, entonces residente de Glasgow, y su marido Graeme. Mackenzie declaró en un comunicado emitido por Sotheby's el jueves: "Mi difunto esposo y yo sabíamos que este vestido era algo especial. La princesa Diana se adentraba en la peor noche de su vida, pero a simple vista no lo habrías adivinado. En el tiempo que tardó en fotografiarse, pasó de ser un vestido de cóctel a una declaración de intenciones". Así, añadió que había decidido vender el vestido tras la muerte de su marido, con quien la subasta había sido "uno de los días más importantes de sus vidas juntos". Sotheby's anunció que parte de los ingresos de la venta se donarán al Royal Edinburgh Hospital a través de la organización benéfica NHS Lothian Charity.