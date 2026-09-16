Subastan el "vestido de la venganza" de Lady Di: cuántos miles de dólares cuesta la prenda que hizo historia

La pieza que la Princesa usó en una de sus apariciones más icónicas, va a volver al mercado casi treinta años después de su última venta.

Hay prendas que terminan valiendo millones más por lo que pasó alrededor de ellas que por su propio diseño. Eso mismo es lo que pasa con uno de los vestidos más famosos de Lady Di , que volvió a dar de que hablar por encontrarse en una nueva subasta.

La pieza quedó inmortalizada en una noche famosa de 1994, cuando Diana apareció frente a las cámaras con un look que rompía con los códigos que había seguido durante sus años como miembro de la familia real de Inglaterra.

Sotheby's subastará el llamado “vestido de la venganza” el próximo 9 de diciembre en Nueva York . La casa estima que la prenda podría venderse por entre u$s150.000 y u$s300.000 . Esta será la primera vez que vuelva al mercado desde 1997. Ese año, Diana decidió desprenderse de la mayor parte de su guardarropa en una subasta benéfica organizada pocos meses antes de su muerte.

El vestido está asociado a uno de los momentos más comentados de su vida pública.

En aquella venta de Christie's, Briege y Grahame Mackenzie pagaron £39.098 por el vestido. Parte de lo que se recaude en esta nueva operación será destinado a NHS Lothian Charity. El valor actual ya no pasa solamente por la tela, el diseño o el nombre de su creadora, porque la historia de esa noche hizo que ese sea el vestido más reconocible de Diana .

Diana había encargado el vestido negro a la diseñadora Christina Stambolian tres años antes de usarlo públicamente. Por mucho tiempo lo consideró demasiado audaz para los códigos de la realeza. Era ajustado, dejaba los hombros al descubierto y tenía una silueta mucho más jugada que la de sus looks de siempre.

Pero todo cambió el 29 de junio de 1994. Carlos y Diana ya estaban separados desde 1992 y esa noche la televisión británica emitió el documental "Charles: The Private Man, the Public Role", en el que el entonces príncipe reconoció públicamente que había sido infiel durante el matrimonio.

Diana también tenía un compromiso ese día, una gala organizada por Vanity Fair a beneficio de la Serpentine Gallery, en Londres. Su primera elección había sido un diseño de Valentino, pero cambió de idea y decidió ponerse el vestido negro que había guardado. La aparición fue tan impactante que la prensa británica interpretó la elección como una respuesta a Carlos y empezó a llamarlo “revenge dress”, el “vestido de la venganza”.

Diana completó el look con un choker de perlas y un gran zafiro con diamantes. La piedra venía de un broche que la Reina Madre le había regalado por su boda y que ella después transformó en collar. La imagen se vio como un cambio de etapa, con una Diana mucho más libre.

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En este tipo de subastas, el precio no depende solo del objeto en sí. La procedencia y el momento histórico al que está ligado pueden hacer que su valor se multiplique. El vestido de Diana encaja perfecto en esta categoría porque se volvió el elemento más icónico de su vida pública.

Hay más ejemplos, como el vestido que Marilyn Monroe usó en 1962 para cantarle “Happy Birthday” a John F. Kennedy, el cual se vendió en 2016 por u$s4,81 millones. Otro caso es el Birkin original de Hermès que había sido fabricado especialmente para Jane Birkin en 1984. En 2025, Sotheby's París lo vendió por u$s10 millones.