Investigan si Facundo Moyano violó una prohibición de acercamiento a Candela Arizaga + Agregar ámbito en









La fiscal Florencia Nocerez ordenó secuestrar las cámaras de seguridad y los registros de huéspedes de un apart hotel de Puerto Madero para determinar si el sindicalista estuvo allí con su novia, pese a la medida judicial vigente.

Facundo Moyano bajo investigación por un supuesto encuentro con Candela Arizaga.

La Justicia investiga si Facundo Moyano incumplió la restricción que le impide acercarse y mantener contacto con Candela Arizaga. La fiscal Florencia Nocerez ordenó analizar las cámaras de seguridad y los registros de huéspedes de un apart hotel de Puerto Madero, donde el sindicalista y su novia habrían coincidido.

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Moyano tiene una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de Arizaga, además de una medida que le impide comunicarse con ella. Las restricciones fueron establecidas después del episodio ocurrido el 4 de agosto en Belgrano, que derivó en su detención y en una causa por lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género.

Para determinar qué ocurrió en el apart hotel, personal de la Policía de la Ciudad fue enviado al establecimiento por pedido de la fiscalía. Allí se retiraron las grabaciones de las cámaras y los libros en los que figuran los huéspedes. Esos elementos serán utilizados para establecer si Moyano y Arizaga estuvieron juntos y si el encuentro se produjo mientras la medida judicial continuaba vigente.

La investigación se desarrolla mientras Arizaga volvió a solicitar que se levanten las restricciones. Su abogado, Roberto Herrera, presentó un escrito ante la Fiscalía de Género Norte en el que pidió el “inmediato levantamiento” de las medidas. Según el planteo, ya no existirían circunstancias que permitan sostener un riesgo actual y la joven manifestó su intención de “restablecer el vínculo” con Moyano.

La joven también negó haber sido víctima de violencia física o psicológica y rechazó haber estado privada de su libertad. Su representación legal sostuvo que las medidas cautelares tienen un carácter preventivo y que, para mantenerlas, debería existir un riesgo concreto y vigente. Hasta el momento, la Fiscalía no dejó sin efecto las restricciones.

Facundo Moyano y Candela Arizaga. C3 Cómo comenzó la causa contra Moyano Todo comenzó el 4 de agosto, cuando Arizaga salió del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador donde reside Moyano y fue interceptada junto al sindicalista por agentes de la Policía de la Ciudad en la zona de Sucre y Virrey Vértiz. Uno de los policías que intervino, Matías Ríos, dejó asentado que la joven le había manifestado que su pareja la había golpeado y la había mantenido encerrada contra su voluntad. Sin embargo, posteriormente, Arizaga negó haber realizado esas afirmaciones. Ríos declaró además que no observó lesiones visibles en la joven. Otros testimonios incorporados al expediente tampoco describieron episodios de violencia presenciados directamente. Un vecino del edificio aseguró que no había escuchado gritos ni movimientos durante el fin de semana, mientras que dos empleados de seguridad afirmaron no haber visto conflictos entre la pareja. También declaró una agente de la Policía de la Ciudad que estuvo con Arizaga en el Hospital Pirovano después del episodio. Según su testimonio, la joven preguntó por Moyano y afirmó: “A mí no me hizo nada”. Ahora, la fiscalía deberá determinar qué ocurrió en el apart hotel a partir de las imágenes y los registros secuestrados. Mientras tanto, la prohibición de acercamiento y contacto continúa vigente.

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