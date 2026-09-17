17 de septiembre, Día del Profesor en Argentina: por qué se celebra hoy y origen de la fecha + Agregar ámbito en









La jornada rinde homenaje a la labor docente en los niveles secundario y universitario en todo el país. Quién fue la figura histórica que motivó la conmemoración.

A diferencia del 11 de septiembre, durante el Día del Profesor las actividades lectivas se desarrollan con normalidad. Magnific

Cada 17 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día del Profesor. La efeméride busca homenajear la labor de los educadores del nivel secundario y superior en la transmisión de conocimientos, así como su rol en la formación cívica e intelectual de los estudiantes.

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La fecha se consolidó en recuerdo de José Manuel Estrada, destacado escritor, docente, historiador, periodista y político argentino. La elección del día coincide con el aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 17 de septiembre de 1894.

Casa Rosada Por qué se celebra el Día del Profesor cada 17 de septiembre La fecha se instauró oficialmente en homenaje al fallecimiento de José Manuel Estrada, considerado una de las figuras más influyentes en la consolidación del sistema educativo y la enseñanza secundaria y universitaria en la Argentina del siglo XIX. La conmemoración busca reconocer su aporte a la pedagogía nacional y su constante defensa de la libertad de cátedra y la formación cívica.

Nacido en Buenos Aires el 13 de julio de 1842, Estrada inició su trayectoria en la enseñanza a los 24 años. Su vocación y nivel académico lo llevaron a ocupar cargos como titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, jefe del Departamento de Escuelas y rector del propio Colegio Nacional.

Casa Rosada Como diputado nacional, Estrada defendió la educación como pilar de la libertad ciudadana, sintetizado en su célebre frase: “Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan”. Su fallecimiento en Asunción a los 52 años motivó honores de Estado y la posterior fijación de esta fecha en el calendario oficial.

Por qué se diferencia del Día del Maestro Aunque ambas fechas están destinadas a homenajear a los trabajadores de la educación, el Día del Profesor presenta diferencias normativas e históricas respecto del Día del Maestro, que se celebra cada 11 de septiembre en tributo a la figura de Domingo Faustino Sarmiento. La distinción principal radica en la actividad del calendario lectivo. Mientras que durante el 11 de septiembre se establece asueto escolar en los establecimientos de nivel inicial y primario, en el Día del Profesor las clases se dictan con normalidad en las escuelas secundarias y en los institutos y universidades del país, sin suspensión de las jornadas académicas.

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