La guerra con Irán ya le costó u$s38.000 millones a EEUU y el gasto crecería u$s3.000 millones por mes

La Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió además por el impacto en la inflación y el fuerte agotamiento de las reservas de municiones.

La guerra contra Irán ya representó un desembolso de u$s38.000 millones para Estados Unidos.

La guerra de Estados Unidos contra Irán ya le costó u$s38.000 millones a Washington y podría sumar otros u$s3.000 millones por cada mes que continúen las hostilidades, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) , que además alertó por el impacto del conflicto sobre la inflación y las reservas militares estadounidenses.

Los cálculos del organismo no partidista del Congreso estadounidense contemplan los gastos acumulados hasta el 1° de agosto . Además del desembolso militar, la CBO estimó que el conflicto podría incrementar la inflación en 0,5% durante los primeros tres meses de 2027 .

El informe, difundido cuando la guerra lleva seis meses, señaló que una parte importante de los costos está relacionada con el rápido consumo de municiones . La situación podría tener consecuencias a largo plazo: recuperar completamente las reservas estadounidenses podría demandar al menos cinco años .

El agotamiento de armamento se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para Washington. Reuters había informado en agosto que Estados Unidos había utilizado prácticamente la totalidad de sus misiles de precisión de largo alcance durante las operaciones contra Irán.

Estados Unidos podría necesitar al menos cinco años para recomponer algunas de sus reservas de municiones.

La CBO advirtió que la falta de determinadas municiones críticas, entre ellas interceptores de misiles , podría limitar la capacidad del Pentágono para responder ante otro conflicto de gran escala. En julio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había solicitado cerca de u$s 90.000 millones en fondos de emergencia para reponer los suministros.

“Sin estos fondos, nos enfrentamos a déficits críticos”, había advertido Hegseth ante el Senado. Sin embargo, desde el Pentágono rechazaron ahora las conclusiones sobre una eventual escasez: “Tenemos todo lo necesario para atacar en el momento y lugar que elija el presidente”, afirmó su portavoz principal, Sean Parnell.

La Casa Blanca también cuestionó esa evaluación. La portavoz Anna Kelly sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan con “municiones, municiones y reservas más que suficientes para cumplir con todos los objetivos estratégicos del Comandante en Jefe e incluso superarlos”.

El Pentágono rechazó las advertencias sobre una eventual falta de armamento para continuar sus operaciones militares. NYP

El impacto de la guerra sobre la economía estadounidense

A los gastos militares se suma el efecto de la guerra sobre los precios internacionales de la energía. Los ataques en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y contra instalaciones energéticas de países del Golfo impulsaron los costos para consumidores y productores.

El cálculo de u$s38.000 millones, además, no contempla todos los costos del conflicto. Quedaron afuera los recientes ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, ofensivas contra instalaciones militares estadounidenses y los intereses derivados del endeudamiento utilizado para financiar la guerra.

El inspector general del Pentágono informó además que Irán dañó o destruyó cientos de edificios en bases estadounidenses en Medio Oriente, junto con aviones de combate, aeronaves de reabastecimiento y drones. Hasta el 19 de junio, ese organismo había calculado un costo de u$s33.400 millones.

El escenario agrega presión sobre las cuentas públicas estadounidenses: la deuda pública de EEUU superó los u$s40 billones en agosto. Mientras la administración de Donald Trump busca una salida al conflicto y la reapertura del estrecho de Ormuz, la CBO advierte que prolongar las operaciones continuará elevando tanto el costo fiscal como las dificultades para recomponer el arsenal estadounidense.