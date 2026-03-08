Irán eligió a su nuevo líder supremo en medio de la guerra, pero mantiene en secreto su identidad

La Asamblea de Expertos confirmó que ya votó al sucesor del ayatolá Alí Jameneí. El anuncio oficial se haría en las próximas horas mientras Israel lanza nuevas amenazas.

La Asamblea de Expertos de Irán eligió al nuevo líder supremo tras el asesinato del ayatolá Alí Jameneí , pero decidió mantener en secreto su identidad hasta un anuncio oficial que se realizaría en las próximas horas. La decisión llega en medio de la guerra en Medio Oriente y de nuevas advertencias militares de Israel contra la dirigencia iraní.

El órgano clerical responsable de designar a la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica confirmó que la votación ya se realizó y que el sucesor fue elegido. Sin embargo, el nombre del nuevo líder todavía no fue comunicado públicamente.

“Se ha llevado a cabo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido” , afirmó Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, según citó la agencia de noticias iraní Mehr.

El propio Alamolhoda explicó que la secretaría del organismo será la encargada de revelar la identidad del nuevo líder en las próximas horas. Otros integrantes del cuerpo también confirmaron que la decisión ya fue tomada , y uno de ellos insinuó que Mojtaba Jameneí , hijo del fallecido líder supremo, podría ocupar el cargo.

Mientras Irán se prepara para anunciar oficialmente a su nueva máxima autoridad, Israel lanzó una dura advertencia contra el futuro jefe del país y contra los integrantes del órgano que lo designó.

Las autoridades israelíes aseguraron que sus fuerzas no dudarán en atacar al nuevo líder supremo ni a los miembros de la Asamblea de Expertos si consideran que representan una amenaza.

La advertencia se produjo en un contexto de intensificación de los ataques. Durante la noche se registraron nuevas operaciones militares que incluyeron bombardeos contra depósitos de combustible en Teherán y sus alrededores, además de un ataque contra un hotel en el centro de Beirut que tenía como objetivo a presuntos comandantes iraníes.

Las ofensivas dejaron nuevas víctimas y daños en infraestructura estratégica, mientras el conflicto ya entró en su noveno día.

Quien es Mojtaba, el hijo de Alí Jamenei que sobrevivió a los ataques de EEUU y podría sucederlo en Irán

Mojtaba Jamenei se encuentra con vida y mantiene actividad en asuntos relevantes del Estado iraní, según informó la agencia oficial Mehr News Agency. El segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí, señalado por analistas como posible sucesor del Líder Supremo, fue descrito como en “plena salud” tras las crecientes especulaciones sobre su muerte en medio de la guerra de Medio Oriente.

La confirmación llegó a través de un despacho publicado por Mehr, que citó fuentes oficiales para despejar versiones sobre su estado. “Mojtaba Jameneí, el hijo del Líder Supremo, goza de plena salud”, afirmó el medio estatal. Además, agregó que el dirigente religioso está revisando “temas importantes” vinculados con la situación del país, aunque no brindó mayores precisiones.

mojtaba jameneí Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, aparece como uno de los posibles sucesores al liderazgo de la República Islámica.

El peso político de Mojtaba dentro del régimen

Mojtaba Jamenei es considerado desde hace años una figura de peso dentro del entramado político iraní, aunque sin exposición pública formal. Diversos analistas coinciden en que ejerce influencia detrás de escena y mantiene lazos estrechos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la estructura militar más poderosa de Irán, así como con el Basij, la red paramilitar voluntaria asociada al régimen.

Si bien no ocupa ningún cargo oficial dentro del gobierno, su cercanía al núcleo de poder lo ubicó reiteradamente en el centro de las hipótesis sobre una eventual sucesión del ayatolá Alí Jameneí. La posibilidad de una transición en el liderazgo iraní genera interés tanto dentro como fuera del país, especialmente en el actual contexto regional.

iran ayatolá Alí Jamenei.jpg La muerte del ayatolá Alí Jameneí durante los ataques desató el proceso de sucesión en la cúpula del poder iraní.

Los obstáculos para una sucesión dinástica

Sin embargo, cualquier intento de transferencia de poder de padre a hijo enfrenta resistencias políticas y religiosas significativas. La tradición clerical chií rechaza la lógica dinástica, particularmente en un sistema que surgió tras la Revolución Islámica de 1979, que precisamente derrocó a una monarquía.

Además de esas sensibilidades históricas, existen limitaciones prácticas. Mojtaba no es un clérigo de alto rango ampliamente reconocido en la jerarquía religiosa y carece de una función institucional formal que respalde una candidatura directa al máximo liderazgo.

En el plano internacional, también arrastra antecedentes. En 2019 fue sancionado por Estados Unidos, en el marco de las medidas adoptadas por Washington contra figuras vinculadas al círculo cercano del Líder Supremo.