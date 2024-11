Elecciones en Estados Unidos 2024: a cuánto asciende la fortuna de Donald Trump

Solo el martes pasado, la fortuna del republicano aumentó en 400 millones de dólares , un 6.3%, impulsado por el valor de las acciones de Trump Media que cerraron con un alza de casi un 9%, a u$s 51,51 .

Según The Wall Street Journal, el valor por acción de TMTG pasó de u$s16,16 a más de u$s 50, es decir, un incremento del 249,2%.

Según señalaron desde The Associated Press, este incremento no está relacionado con los resultados financieros de la empresa, sino con la confianza de los inversores en una posible victoria de Trump en los comicios de este martes.

No obstante, luego de que las acciones bajaran sus precios esta semana, la fortuna del magnate se redujo.

Cómo se distribuye la fortuna de Donald Trump

Donald Trump posee una fortuna que se diversifica en varios rubros. Esta abarca los sectores inmobiliario, de medios de comunicación y turismo. Es su imperio inmobiliario, situado principalmente en Nueva York y Florida, es la gran base de su riqueza.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, es dueño de la icónica Trump Tower en la Quinta Avenida, un rascacielos de 58 pisos que cuenta tanto con oficinas de lujo como con residencias privadas. Además, es dueño del 40 Wall Street, una torre de oficinas en el distrito financiero de la ciudad, y posee el 30% en el rascacielos 1290 Avenue of the Americas, que le genera ingresos sustanciales.

trump tower.jpg La icónica Trump Tower de la Quinta Avenida.

Mientras tanto, en Florida, tiene Mar-a-Lago, en Palm Beach, como su propiedad más conocida, el cual es un club privado y residencia de invierno con un valor estimado de aproximadamente 325 millones de dólares.

Por otro lado, los campos de golf y resorts son también una parte importante de la fortuna del expresidente. Cuenta con propiedades tanto en Estados Unidos como en Europa.

Algunas de las más destacadas en los Estados Unidos son Trump National Doral Miami, un extenso complejo de golf y resort en Florida que ha sido sede de importantes torneos y Trump National Golf Club en Bedminster, que es utilizada frecuentemente para eventos y reuniones.

En Europa, más precisamente en Escocia, cuenta con Trump Turnberry, un histórico resort de golf conocido por sus instalaciones de lujo y su atractivo turístico y Trump International Golf Links en Aberdeen, que destaca como una de las inversiones internacionales de Trump en el sector turístico.

Además, cuenta con aviones privados, entre ellos un Boeing 757, y algunos helicópteros que utiliza para sus desplazamientos.