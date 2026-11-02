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2 de noviembre 2026 - 16:28

Elecciones en EEUU 2026 EN VIVO: qué se vota, las claves, el impacto para el gobierno de Donald Trump y últimas noticias

Los comicios definirán el nuevo equilibrio de poder en Washington y tendrán repercusiones sobre la política exterior estadounidense. La Argentina seguirá de cerca el resultado por el vínculo entre Trump y Javier Milei.

Los comicios definirán el nuevo equilibrio de poder en Washington y tendrán repercusiones sobre la política exterior estadounidense. La Argentina seguirá de cerca el resultado por el vínculo entre Trump y Javier Milei.

Por ChatGPT IA

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término, una votación clave para definir el control del Congreso y el margen de maniobra de Donald Trump durante los últimos dos años de su mandato. También se elegirán gobernadores y autoridades locales. Seguí minuto a minuto todas las novedades en Ámbito.

Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, conocidas como "midterms", una instancia que funciona como una evaluación política de la gestión de Donald Trump. El resultado definirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso, con impacto en la Casa Blanca en Washington, ya que marcará la segunda mitad de mandato del presidente republicano.

En estos comicios se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Además, habrá elecciones para gobernador en 36 estados, junto con votaciones para legislaturas estatales, autoridades locales y distintas iniciativas sometidas a consulta popular. Los nuevos representantes y senadores asumirán sus funciones en enero de 2027.

La disputa central enfrenta al Partido Republicano, que actualmente controla ambas cámaras del Congreso, con los demócratas, que buscan recuperar terreno legislativo. Una victoria opositora en una o las dos cámaras podría limitar la agenda de Trump, bloquear proyectos y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su Gobierno. El resultado también tendrá repercusiones internacionales: la Argentina seguirá de cerca la votación por el vínculo político y económico que Javier Milei construyó con el mandatario estadounidense. Seguí todas las novedades y últimas noticias en Ámbito.

EEUU llega a las elecciones con una economía dual: crece la actividad, pero también el costo de vida

Por Juan Marcos Polio

Millones de estadounidenses participarán este martes de las elecciones de medio término en EEUU, en la que será la primera prueba electoral para la segunda gestión de Donald Trump en la Casa Blanca, hasta ahora marcada por su "muro arancelario", la escalada comercial con China y la guerra con Irán.

Además de elegir a los nuevos representantes del Congreso norteamericano — hasta ahora dominado en ambas cámaras por el Partido Republicano — la mayoría de los Estados de EEUU también elegirán gobernadores. En términos más amplios, estas elecciones servirán como un gran referéndum sobre la administración trumpista.

La mayoría de las encuestas proyecta una derrota republicana: Polymarket asigna actualmente un 95% de probabilidad a que los demócratas recuperen la Cámara baja y un 73% a que obtengan el control del Senado.

En un informe a sus clientes, desde Portfolio Personal Inversores (PPI) plantearon que una victoria opositora "limitaría la agenda legislativa" de Trump y "podría complicar las negociaciones fiscales", especialmente ante el vencimiento del financiamiento del gobierno nacional el 11 de diciembre y la discusión sobre el techo de deuda en 2027.

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Elecciones en EEUU 2026: qué se vota, las claves y el impacto en el gobierno de Donald Trump

Las elecciones legislativas de Estados Unidos del próximo martes serán una prueba política para Donald Trump y definirán el escenario institucional en el que deberá gobernar durante los últimos dos años de su mandato. Los comicios de medio término, conocidos como midterms, no ponen en juego la continuidad del Presidente en la Casa Blanca, pero sí el control del Congreso, una pieza central para aprobar leyes, definir presupuestos y supervisar al Poder Ejecutivo.

La disputa enfrenta al Partido Republicano, que actualmente controla las dos cámaras, con los demócratas, que buscan recuperar terreno legislativo. Una eventual victoria opositora podría limitar la capacidad de Trump para avanzar con su programa, abrir investigaciones sobre su administración y modificar el equilibrio político de Washington. El resultado también será observado fuera de Estados Unidos: para Javier Milei, la fortaleza política de su principal aliado internacional es un factor relevante en la relación bilateral.

Los estadounidenses elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, cuyos mandatos duran dos años. También se renovarán 35 de las 100 bancas del Senado, cuyos integrantes tienen períodos de seis años y se eligen de manera escalonada. El resultado determinará qué partido tendrá la mayoría en cada cámara durante los próximos dos años.

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Los estados que pueden definir el futuro del Senado y poner a prueba a Donald Trump

Las elecciones medio término en Estados Unidos tendrán varios escenarios decisivos para definir el futuro del Congreso. Siete estados concentran las principales disputas por el Senado, en una competencia que pone a prueba al Partido Republicano de Donald Trump y abre una oportunidad para que los demócratas recuperen terreno en la Cámara alta.

Los resultados serán determinantes para el equilibrio de fuerzas en un órgano clave para la aprobación de iniciativas legislativas y nombramientos presidenciales, incluidos los de los jueces de la Corte Suprema. Aunque los republicanos cuentan con una importante estructura financiera, la impopularidad de Trump, el aumento del costo de vida y la guerra con Irán complican sus posibilidades.

Entre los territorios que generan mayor expectativa aparecen Texas, Michigan, Ohio, Maine, Iowa, Kansas y Alaska, donde distintas contiendas presentan escenarios ajustados y podrían modificar la composición del Senado.

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Giro inesperado en Michigan: una demócrata apoya al Partido Republicano en la batalla clave por el Senado de las elecciones en EEUU

La congresista demócrata Haley Stevens sorprendió al anunciar su apoyo al republicano Mike Rogers, luego de perder las primarias de su partido frente a Abdul El-Sayed. La decisión generó críticas dentro del espacio demócrata y sumó tensión a una elección clave para definir qué partido tendrá el control del Senado de Estados Unidos.

Stevens anunció su decisión durante un acto en una iglesia de Detroit, donde apareció junto a Rogers. La legisladora tenía previsto participar de una actividad con El-Sayed para mostrar la unidad del partido después de las primarias, pero el encuentro se suspendió por diferencias sobre una publicidad política.

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Trump acelera su campaña en estados clave ante el riesgo de perder el control del Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su presencia en la campaña electoral con actos en Iowa y Kansas, dos estados donde los republicanos buscan sostener sus posiciones de cara a las elecciones legislativas del martes. Mientras el mandatario pidió respaldar a los candidatos de su partido, los demócratas enfrentaron divisiones internas en Michigan que podrían afectar sus posibilidades de recuperar el control del Senado.

Trump llegó a Salina, Kansas, después de encabezar un acto de dos horas en Dubuque, Iowa. En ambos territorios, que ganó con comodidad en el pasado, los republicanos enfrentan competencias más ajustadas de lo previsto, con el riesgo de perder terreno tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Durante su discurso en Iowa, el presidente se mostró confiado sobre el resultado de los comicios y llamó a votar por los postulantes de su espacio. “Vamos a elegir republicanos de ‘Estados Unidos primero’ en toda la boleta”, aseguró.

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