Elecciones en EEUU 2026 EN VIVO: qué se vota, las claves, el impacto para el gobierno de Donald Trump y últimas noticias

EEUU llega a las elecciones con una economía dual: crece la actividad, pero también el costo de vida

Por Juan Marcos Polio

Millones de estadounidenses participarán este martes de las elecciones de medio término en EEUU, en la que será la primera prueba electoral para la segunda gestión de Donald Trump en la Casa Blanca, hasta ahora marcada por su "muro arancelario", la escalada comercial con China y la guerra con Irán.

Además de elegir a los nuevos representantes del Congreso norteamericano — hasta ahora dominado en ambas cámaras por el Partido Republicano — la mayoría de los Estados de EEUU también elegirán gobernadores. En términos más amplios, estas elecciones servirán como un gran referéndum sobre la administración trumpista.

La mayoría de las encuestas proyecta una derrota republicana: Polymarket asigna actualmente un 95% de probabilidad a que los demócratas recuperen la Cámara baja y un 73% a que obtengan el control del Senado.

En un informe a sus clientes, desde Portfolio Personal Inversores (PPI) plantearon que una victoria opositora "limitaría la agenda legislativa" de Trump y "podría complicar las negociaciones fiscales", especialmente ante el vencimiento del financiamiento del gobierno nacional el 11 de diciembre y la discusión sobre el techo de deuda en 2027.

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