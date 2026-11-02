Elecciones en EEUU 2026: Donald Trump acelera su campaña en estados clave ante el riesgo de perder el control del Congreso

El mandatario encabezó actos en Kansas y Iowa, clave para el oficialismo, mientras una interna demócrata en Michigan amenaza con complicar la disputa por el Senado.

Donald Trump intensificó sus actos de campaña en la recta final de las elecciones legislativas de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su presencia en la campaña electoral con actos en Iowa y Kansas, dos estados donde los republicanos buscan sostener sus posiciones de cara a las elecciones legislativas del martes. Mientras el mandatario pidió respaldar a los candidatos de su partido, los demócratas enfrentaron divisiones internas en Michigan que podrían afectar sus posibilidades de recuperar el control del Senado.

Trump llegó a Salina, Kansas, después de encabezar un acto de dos horas en Dubuque, Iowa. En ambos territorios, que ganó con comodidad en el pasado, los republicanos enfrentan competencias más ajustadas de lo previsto, con el riesgo de perder terreno tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Durante su discurso en Iowa, el presidente se mostró confiado sobre el resultado de los comicios y llamó a votar por los postulantes de su espacio. “ Vamos a elegir republicanos de ‘Estados Unidos primero’ en toda la boleta ”, aseguró.

La recorrida presidencial se produjo cuando ya se habían emitido más de 54 millones de votos y el Partido Republicano intenta evitar que las elecciones se conviertan en un rechazo a la gestión de Trump. El escenario contrasta con el de 2024, cuando el mandatario concentró buena parte de sus esfuerzos en estados que habían acompañado al demócrata Joe Biden en 2020.

Esta vez, el presidente puso el foco en distritos que había ganado ampliamente, en medio de cuestionamientos por el impacto económico de sus decisiones. Entre los factores que generan preocupación aparecen los aranceles comerciales y la guerra contra Irán , dos asuntos que también alcanzaron a antiguos votantes republicanos.

La campaña, además, funciona como una prueba del liderazgo de Trump dentro de un partido que transformó a su imagen durante la última década. Sin embargo, algunos dirigentes ya expresaron inquietud por las consecuencias electorales de sus políticas.

https://t.co/A5juq2IeMH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2026

El representante saliente por Nebraska, Don Bacon, advirtió que los aranceles podrían perjudicar a los republicanos: “Los aranceles no son populares aquí en el centro-norte”, afirmó en CNN. También anticipó que, si el partido sufre derrotas importantes, habrá una discusión sobre su futuro.

En una posición opuesta, el senador republicano Tim Scott se mostró confiado en que el oficialismo conservará la mayoría en la Cámara alta y destacó el protagonismo del presidente: “Su agenda, sin ninguna duda, está en la boleta”, sostuvo.

La interna demócrata que complica la disputa en Michigan

Mientras Trump recorría el país, los demócratas debieron responder a una fractura en Michigan, un estado central para sus aspiraciones de recuperar el Senado. La congresista Haley Stevens, que había competido contra Abdul El-Sayed en las primarias demócratas, apareció junto al republicano Mike Rogers en un servicio religioso y luego anunció su respaldo a su candidatura.

Stevens cuestionó a El-Sayed por considerar que no expresa suficiente apoyo a Israel. Además, explicó que tomó la decisión después de que le retiraran la invitación a un acto de campaña demócrata.

“Nuestro candidato demócrata al Senado dijo que yo ya no era bienvenida en su campaña y que debía mantenerme al margen”, expresó en un video. “Y tiene razón. Y por eso hoy otorgo mi respaldo a Mike Rogers para el Senado federal”.

La decisión generó una reacción dentro del partido. El senador Chuck Schumer aseguró que los demócratas estaban unidos en su apoyo a El-Sayed, mientras que Kirsten Gillibrand, titular de la Comisión de Campaña Demócrata al Senado, afirmó que rechazarían cualquier intento de división.

Bernie Sanders también minimizó el impacto de la ruptura: “Haley Stevens perdió unas primarias muy, muy reñidas. Entiendo que esté molesta por eso”, señaló. Sin embargo, sostuvo que los votantes de Michigan respaldarían a El-Sayed.

El impacto económico, en el centro de la campaña

En los actos de Iowa y Kansas, Trump también encontró respaldo entre simpatizantes que defendieron su gestión y reclamaron continuidad para su agenda. Algunos asistentes destacaron sus políticas y aseguraron que no lo responsabilizan por el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles.

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Sin embargo, las dudas económicas persisten dentro del propio Partido Republicano. Trump apuesta a que sus apariciones ante los seguidores más fieles alcancen para movilizar el voto, aunque sus discursos de octubre también quedaron atravesados por desvíos de los temas centrales y ataques a dirigentes opositores.

El resultado del martes será una medida del respaldo a su segundo mandato. Como resumió Scott, el propio presidente ya convirtió la elección en una evaluación directa de su gestión.