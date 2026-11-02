Giro inesperado en Michigan: una demócrata apoya al Partido Republicano en la batalla clave por el Senado de las elecciones en EEUU + Agregar ámbito en









La congresista Haley Stevens, quien quedó fuera de la carrera electoral tras perder las primarias, expresó su respaldo a Mike Rogers. El anuncio profundizó las divisiones dentro de su espacio político.

Un respaldo inesperado suma tensión a una contienda decisiva por el Senado en Michigan.

La congresista demócrata Haley Stevens sorprendió al anunciar su apoyo al republicano Mike Rogers, luego de perder las primarias de su partido frente a Abdul El-Sayed. La decisión generó críticas dentro del espacio demócrata y sumó tensión a una elección clave para definir qué partido tendrá el control del Senado de Estados Unidos.

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Stevens anunció su decisión durante un acto en una iglesia de Detroit, donde apareció junto a Rogers. La legisladora tenía previsto participar de una actividad con El-Sayed para mostrar la unidad del partido después de las primarias, pero el encuentro se suspendió por diferencias sobre una publicidad política.

El conflicto comenzó cuando Stevens cuestionó un anuncio que, según dijo, responsabilizaba a Israel por el aumento de los precios de los alimentos. "No pertenezco a la campaña de Abdul", afirmó en un video publicado en redes sociales.

El candidato republicano recibió con entusiasmo el respaldo y lo presentó como una muestra de valentía política. Donald Trump también celebró la decisión durante un acto en Iowa e incluso invitó a Stevens a sumarse al Partido Republicano. Además, dijo que se comunicaría con ella para agradecerle el apoyo.

Encuesta en Michigan: El-Sayed aventaja a Rogers mientras crece la tensión en el Partido Demócrata. El-Sayed aventaja a Rogers mientras crece la tensión en el Partido Demócrata Sin embargo, el anuncio no parece haber cambiado las preferencias de los votantes. Una encuesta de The New York Times y Siena publicada el domingo mostró a El-Sayed con el 53% de intención de voto, frente al 42% de Rogers.

La campaña demócrata también informó que recaudó u$s1,2 millones en las cuatro horas posteriores al anuncio de Stevens. Según el equipo de El-Sayed, fue uno de sus mejores resultados desde las primarias de agosto. La elección de este martes será clave para el futuro político de Estados Unidos. Se renovarán 35 bancas del Senado y los 435 lugares de la Cámara de Representantes. Los republicanos buscan mantener sus mayorías, mientras que los demócratas intentan recuperar el control del Congreso y poner límites a las políticas de Trump.