Elecciones en EEUU 2026: qué se vota, las claves y el impacto en el gobierno de Donald Trump

Los estadounidenses van a las urnas este martes, en unos comicios trascendentales para la Casa Blanca. El resultado puede modificar el poder de Trump en Washington.

Las elecciones de medio término definirán el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos y marcarán el tramo final del mandato de Donald Trump.

Las elecciones legislativas de Estados Unidos del próximo martes serán una prueba política para Donald Trump y definirán el escenario institucional en el que deberá gobernar durante los últimos dos años de su mandato. Los comicios de medio término, conocidos como midterms, no ponen en juego la continuidad del Presidente en la Casa Blanca, pero sí el control del Congreso, una pieza central para aprobar leyes, definir presupuestos y supervisar al Poder Ejecutivo.

La disputa enfrenta al Partido Republicano, que actualmente controla las dos cámaras, con los demócratas, que buscan recuperar terreno legislativo. Una eventual victoria opositora podría limitar la capacidad de Trump para avanzar con su programa, abrir investigaciones sobre su administración y modificar el equilibrio político de Washington. El resultado también será observado fuera de Estados Unidos: para Javier Milei, la fortaleza política de su principal aliado internacional es un factor relevante en la relación bilateral.

Los estadounidenses elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, cuyos mandatos duran dos años. También se renovarán 35 de las 100 bancas del Senado, cuyos integrantes tienen períodos de seis años y se eligen de manera escalonada. El resultado determinará qué partido tendrá la mayoría en cada cámara durante los próximos dos años.

La elección no se limita al Congreso federal. En 36 estados se votarán gobernadores y también habrá comicios para legislaturas locales, además de consultas sobre distintas iniciativas y reformas estatales. Según los datos recopilados por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 46 estados renovarán parte de sus cuerpos legislativos y 39 someterán a consideración de los votantes medidas de alcance estatal. En total, la jornada definirá miles de cargos y decisiones políticas en distintos niveles de gobierno.

La tradición electoral estadounidense tiene una explicación histórica que se remonta al siglo XIX. En 1845, el Congreso estableció que las elecciones federales se realizaran el martes posterior al primer lunes de noviembre. La decisión buscó unificar el calendario electoral de los estados y evitar que las diferencias en las fechas de votación generaran problemas de coordinación, fraude o manipulación.

Los republicanos buscan conservar el control de ambas cámaras frente a una oposición demócrata que apuesta a recuperar terreno legislativo.

La elección de noviembre también respondía a las condiciones de una sociedad mayoritariamente rural y agrícola: se buscaba votar una vez terminada la cosecha y antes de la llegada del invierno más duro. El martes permitía que quienes vivían lejos de los centros de votación viajaran después del domingo, día de descanso religioso para buena parte de la población, y pudieran regresar sin tener que hacerlo durante la jornada electoral. Además, se evitó que la votación coincidiera con el primer día del mes, cuando muchos comerciantes realizaban sus balances. La fecha quedó establecida como una regla institucional que continúa vigente.

Qué se juega Donald Trump en las elecciones de medio término

Aunque Trump no figura en la boleta, el resultado funcionará como una evaluación de sus primeros dos años de gestión y condicionará el tramo final de su presidencia. Las elecciones de medio término suelen convertirse en una instancia de castigo o respaldo al partido que gobierna. En este caso, la economía, el costo de vida, la inflación, la inmigración y las políticas arancelarias aparecen entre los principales temas de debate.

El Partido Republicano llega con mayorías ajustadas: 218 bancas frente a 214 demócratas en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado cuenta con 53 escaños contra 47 de la oposición. Si los demócratas recuperan una o ambas cámaras, tendrán capacidad para bloquear proyectos legislativos del oficialismo, demorar nombramientos y utilizar las comisiones parlamentarias para investigar decisiones del Gobierno. Si los republicanos conservan el control, Trump tendrá más margen para impulsar su agenda legislativa.

Donald Trump no participa directamente de la contienda, pero el resultado será leído como una evaluación de sus primeros dos años de gestión. @whitehouse

El plan de Trump para gobernar si pierde el Congreso

La Casa Blanca ya prepara un escenario de mayor resistencia legislativa. Según informó Reuters, funcionarios como el vicejefe de Gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought trabajan desde abril en alternativas para avanzar mediante facultades ejecutivas, sin necesitar nuevas leyes aprobadas por el Congreso. Entre las áreas bajo análisis figuran inmigración, aranceles, vivienda y gasto público.

Trump también anticipó que recurrirá al veto si los demócratas consiguen el control legislativo: “Supongo que me convertiré en el señor del veto”, afirmó en una entrevista con el podcast Pod Force One, del New York Post. La estrategia contempla bloquear iniciativas opositoras y luego buscar acuerdos. Sin embargo, un Congreso demócrata tendría herramientas que la Casa Blanca no podría neutralizar mediante decretos: las investigaciones parlamentarias, las citaciones y los pedidos de documentación. Además, las medidas ejecutivas que excedan las atribuciones presidenciales podrían terminar en los tribunales.

Qué impacto puede tener el resultado para la Argentina y Javier Milei

La elección también será seguida de cerca por el Gobierno argentino, que construyó una relación política y económica estrecha con la administración Trump. Javier Milei convirtió el vínculo con Washington en uno de los ejes de su política exterior y encontró en el Presidente estadounidense un aliado para respaldar su programa económico y su posicionamiento internacional. En ese marco, una eventual pérdida de poder legislativo republicano podría reducir la capacidad política de Trump para impulsar iniciativas vinculadas con la relación bilateral.

El antecedente más concreto es el respaldo financiero anunciado por el Tesoro estadounidense en octubre de 2025, que incluyó una línea de swap por u$s20.000 millones. Sin embargo, ese apoyo también generó cuestionamientos de legisladores estadounidenses, que plantearon dudas sobre el uso de recursos públicos y sus efectos para los contribuyentes y sectores productivos de ese país. El Congreso tiene atribuciones de supervisión sobre la política exterior y financiera del Ejecutivo, por lo que un cambio en su composición podría aumentar el escrutinio sobre futuras iniciativas de asistencia a la Argentina.

También está en juego la agenda comercial. En febrero de 2026, ambos gobiernos anunciaron la firma de un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos, que contempla reducir barreras y promover inversiones en sectores como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología. El entendimiento debe atravesar el tratamiento institucional correspondiente. Un Congreso estadounidense más opositor podría introducir mayores controles y discusiones sobre las prioridades comerciales de Trump, aunque no implica por sí mismo que los compromisos bilaterales vayan a modificarse.

Javier Milei sigue de cerca el resultado electoral por el vínculo político y económico que construyó con Donald Trump. The White House

Para Milei, por lo tanto, el resultado tendrá una lectura que excede la afinidad personal e ideológica con Trump. La continuidad del vínculo estratégico dependerá también de las instituciones estadounidenses, de los intereses económicos de ambos países y de la capacidad de la Casa Blanca para sostener sus decisiones. Las midterms no definirán el futuro de la relación bilateral, pero sí el margen político con el que Trump podrá conducirla durante la segunda mitad de su mandato.

Elecciones en EEUU: cómo viene la disputa en cada estado

Las principales disputas se concentran en siete estados, donde los resultados pueden modificar el equilibrio de fuerzas en el Senado. Estas son las claves de cada contienda y cómo llegan los candidatos a la jornada electoral.

Texas: Ken Paxton busca frenar el avance demócrata

Los republicanos intentan conservar uno de sus principales bastiones electorales. El fiscal general estatal Ken Paxton enfrenta al demócrata James Talarico, quien busca terminar con una racha de derrotas de su partido en las elecciones al Senado de Texas, que se mantiene desde 1994.

Aunque Trump ganó el estado por 14 puntos en 2024, Paxton enfrenta dificultades. Incluso el senador republicano saliente John Cornyn cuestionó sus posibilidades frente a Talarico y advirtió sobre la debilidad de algunos candidatos elegidos en las primarias.

Michigan: Trump y Obama se involucran en la campaña

La competencia enfrenta al demócrata progresista Abdul El-Sayed con el republicano Mike Rogers. Trump viajó en varias oportunidades al estado para respaldar a Rogers, mientras que el expresidente Barack Obama hizo campaña por el candidato demócrata.

La contienda también estuvo atravesada por cuestionamientos políticos y acusaciones de Rogers contra El-Sayed, a quien señaló como una amenaza para la seguridad nacional.

Ohio: una de las campañas más costosas

El demócrata Sherrod Brown busca recuperar su banca frente al republicano Jon Husted, quien ocupó el escaño que dejó vacante JD Vance cuando asumió la vicepresidencia.

La disputa se convirtió en una de las más caras del país. Los conservadores destinaron u$s232 millones y los demócratas u$s118 millones. Los últimos sondeos citados ubican a Brown entre tres y cinco puntos por delante de su rival republicano.

Maine: Susan Collins busca un sexto mandato

La senadora republicana Susan Collins intenta renovar su banca por sexta vez, aunque enfrenta una competencia más ajustada que en elecciones anteriores. Su rival es Troy Jackson, quien ingresó a la carrera después de que Graham Platner abandonara la contienda en medio de acusaciones de acoso sexual.

Iowa: Ashley Hinson tiene una ventaja estrecha

Después de que la senadora republicana Joni Ernst decidiera no presentarse a la reelección, la disputa quedó entre Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek. Según los sondeos citados, la candidata conservadora mantiene una ventaja acotada.

Hinson también enfrenta el desafío de equilibrar su respaldo a Trump con las críticas a algunas de sus decisiones. Durante un debate aseguró que sería aliada del Presidente cuando fuera importante para Iowa, pero que también se opondría a él cuando fuera necesario.

Kansas: los republicanos enfrentan una competencia inesperada

El republicano Roger Marshall disputa su continuidad frente al demócrata Adam Hamilton. Aunque Kansas es históricamente un territorio conservador, la competencia resultó más reñida de lo previsto y obligó al Partido Republicano a destinar recursos adicionales para respaldar a su candidato.

El antecedente electoral favorece ampliamente a los republicanos: la última vez que los votantes del estado eligieron a un demócrata para el Senado fue en 1932.

Alaska: una controversia por dos candidatos con el mismo nombre

El senador republicano Dan Sullivan busca la reelección frente a la demócrata Mary Peltola y un candidato independiente que también se llama Dan Sullivan.

La coincidencia de nombres generó una controversia. Desde el Partido Republicano acusaron a los demócratas de impulsar deliberadamente la candidatura del homónimo para dividir los votos conservadores. Aunque Trump ganó Alaska por 13 puntos en 2024, el senador republicano aparece rezagado frente a Peltola en las encuestas.