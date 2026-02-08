Elecciones en Japón: Sanae Takaichi agradeció a Donald Trump tras su amplia ventaja electoral

Luego de que el Partido Liberal Democrático (PLD) se perfile para obtener una amplia mayoría parlamentaria, la dirigente japonesa utilizó X (antes Twitter) para celebrar el resultado y reforzar el mensaje de alineamiento con Washington.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , aprovechó su ventaja en las urnas en las elecciones anticipadas de este domingo para agradecer públicamente al presidente de EEUU, Donald Trump , por el apoyo que le brindó en la recta final de la campaña.

Luego de que el Partido Liberal Democrático (PLD) se perfile para obtener una amplia mayoría parlamentaria, según las proyecciones de la emisora pública NHK, Takaichi utilizó X (antes Twitter) para celebrar el resultado y reforzar el mensaje de alineamiento con Washington.

“Agradezco al presidente Donald Trump por sus cálidas palabras. Espero visitar la Casa Blanca esta primavera y continuar nuestro trabajo conjunto para fortalecer aún más la alianza Japón-Estados Unidos”, escribió la jefa de Gobierno. Además, remarcó que la relación bilateral se basa en una “profunda confianza” y una “estrecha y sólida cooperación”. “ El potencial de nuestra alianza es ilimitado ”, señaló.

El mensaje llega unos días después de que Trump, a través de Truth Social, expresara su respaldo a la dirigente japonesa y la calificara como “ alguien que merece un reconocimiento poderoso por el trabajo que ella y su coalición están haciendo ”.

De esta manera, el intercambio consolidó un alineamiento más estrecho con EEUU , en un contexto marcado por la rivalidad con China y la incertidumbre sobre el impacto económico y geopolítico de la Inteligencia Artificial y la transición energética.

Por qué se convocó a elecciones anticipadas en Japón

La elección anticipada fue convocada apenas tres meses después de que Takaichi asumiera el cargo en octubre, una decisión inusual en la política japonesa. La mandataria buscó capitalizar su alta popularidad antes de que los escándalos de financiación y vínculos religiosos que afectaron históricamente al PLD erosionaran su imagen.

En campaña, la primera mujer en gobernar Japón prometió “trabajar, trabajar, trabajar”, un lema que, junto con su estilo directo y firme, logró movilizar especialmente a votantes más jóvenes, un segmento tradicionalmente apático en términos de participación electoral.

La coalición llegaba a los comicios con una escasa mayoría y la propia primera ministra se había comprometido a dimitir si su partido no lograba retener el control de la cámara. Las proyecciones actuales, que apuntan a una victoria amplia, le otorgan ahora un mandato reforzado para aplicar su programa económico y de seguridad.