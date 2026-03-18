En Texas venden refugios antibombardeos para instalar en hogares por el miedo a la guerra en Medio Oriente

Si ben el presidente Donald Trump asegura que los ataques de EEUU e Israel contra Irán serán breves, Hubbard denunció que muchas personas sugieren tener "un refugio antiaéreo" tras los bombardeos constantes.

En medio del conflicto en Medio Oriente, en Sulphur Springs, una ciudad rural al noreste de Dallas, Texas, funciona Atlas Survival Shelters, la compañía de Hubbard. En este caso, un cliente quiere un refugio para resistir 5 años, a lo que Hubbard declaró: "Hemos visto un gran aumento desde la guerra en Irán, principalmente de las naciones del Golfo, Baréin, Catar, Kuwait, en los Emiratos Árabes Unidos".