Cómo es Dark Eagle, el misil hipersónico de EEUU que Donald Trump evalúa desplegar contra Irán + Seguir en









El Comando Central estadounidense solicitó el envío de la unidad Dark Eagle, cuyo desarrollo sufrió un retraso. Cuenta con un alcance de más de 1.700 millas, cuesta cerca de u$s15 millones y está diseñado para atacar "objetivos fuertemente defendidos".

El Dark Eagle cuenta con un alcance de 1.725 millas y está diseñado específicamente para "ataques de precisión convencionales de largo alcance". NYP

EEUU evalúa desplegar por primera vez un misil hipersónico contra Irán, tras las tensiones en Medio Oriente luego de declararse un alto el fuego con la nación persa. El Comando Central estadounidense solicitó el envío de la unidad Dark Eagle, cuyo desarrollo sufrió un retraso. Si se aprueba la medida, sería el primer envío de un arma militar aún no declarada operativa.

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La solicitud del Comando Central justificaba el despliegue de este misil tras argumentar que el régimen iraní había trasladado sus lanzadores fuera del alcance del misil Precision Strike, que puede alcanzar objetivos a más de 480 kilómetros de distancia, según informó Bloomberg.

El despliegue del Dark Eagle se retrasó considerablemente, con el objetivo de contar con un sistema de mayor alcance capaz de llegar hasta los lanzadores de misiles balísticos en el interior del país persa.

misil hipersonico eeuu a iran El despliegue del Dark Eagle se retrasó considerablemente, con el objetivo de contar con un sistema de mayor alcance hasta los lanzadores iraníes. NYP EEUU busca desplegar por primera vez un misil hipersónico contra Irán Ahora bien, si se da luz verde a su envío, esta medida marcaría la primera vez que EEUU despliega un misil hipersónico que aún no fue declarado plenamente operativo y cuyo desarrollo sufre un considerable retraso, a pesar de que Rusia y China ya desplegaron sus propias versiones.

Cuenta con un alcance de 1.725 millas y está diseñado específicamente para "ataques de precisión convencionales de largo alcance" contra "objetivos críticos y fuertemente defendidos", agregó The New York Post.

Cada misil cuesta aproximadamente u$s15 millones y no hay más de ocho, según informó una fuente a Bloomberg. Además, cada batería costará aproximadamente u$s2700 millones de dólares, según publicó el medio. Mojtaba Jameneí redobla las amenazas contra EEUU y advirtió que Irán protegerá sus "capacidades nucleares y de misiles" El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, reapareció con un mensaje en la televisión estatal luego de versiones que indicaban que se encontraba gravemente herido. En su intervención, reforzó la postura del régimen frente a Estados Unidos y advirtió que la República Islámica defenderá sus capacidades nucleares y de misiles como parte de su identidad nacional en plena guerra y negociaciones abiertas. Jameneí sostuvo que “90 millones de iraníes orgullosos y honorables, tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas de Irán, desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las nucleares y de misiles, como activos nacionales y las protegerán tal como protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país”. El líder iraní también lanzó una advertencia directa a Washington al afirmar que el único lugar que corresponde a los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas”, en un contexto donde el control del estrecho de Ormuz sigue siendo un punto sensible en la disputa regional.