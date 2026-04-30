EEUU invirtió u$s25.000 millones en la guerra con Irán hasta el momento + Seguir en









El Pentágono oficializó el costo del conflicto. A seis meses de las elecciones legislativas, los demócratas aprovechan su ventaja en las encuestas para cuestionar este gasto militar frente a la falta de fondos para la salud pública.

Jules Hurst señaló que la mayor parte de los fondos se destinó a municiones, aunque evitó detallar el desglose total de los costos

El Pentágono actualizó la cifra del gasto militar de EEUU en la guerra de Irán, situándola en u$s25.000 millones. Durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara, el contralor en funciones Jules Hurst detalló a los legisladores el gasto en municiones y despliegue de tropas como los factores principales.

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A seis meses de las elecciones legislativas, los demócratas lideran las encuestas y centraron su estrategia en conectar el rechazo a la guerra en Irán con los problemas de acceso a la salud. Este vínculo busca debilitar a los republicanos de Donald Trump, quienes enfrentan un escenario complejo para retener el control de la Cámara de Representantes.

Hurst señaló que la mayor parte de los fondos se destinó a municiones, aunque evitó detallar el desglose total de los costos. Asimismo, quedó sin aclarar si la cifra oficial incluye las partidas previstas para la reconstrucción y reparación de servicios básicos afectados en Medio Oriente durante los enfrentamientos.

El principal demócrata del Comité de Servicios Armados, Adam Smith, celebró la declaración de Hurst tras meses de incertidumbre: "Me alegra que haya respondido a esa pregunta. Porque llevamos mucho tiempo pidiéndola y nadie nos ha dado la cifra".

Las declaraciones de Pete Hegseth ante el conflicto en Medio Oriente En paralelo, el secretario de Defensa Pete Hegseth defendió el costo militar como una inversión estratégica para evitar la capacidad atómica de Irán, preguntando a los legisladores: "¿Cuánto pagarías para asegurarte de que Irán no obtenga una bomba nuclear?".

Además de negar que la situación sea un estancamiento, Hegseth endureció su discurso contra la oposición, calificando de "ineficaces" a los demócratas que cuestionan la legitimidad de la guerra.