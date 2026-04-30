La guerra en Irán podría quebrar la economía en EEUU: cómo sería y qué consecuencias se esperan

Economistas advirtieron sobre el carácter crítico del tiempo para resolver el conflicto y los aumentos de precios que se pueden vivir por el bloqueo en Ormuz. Además, indicaron medidas paliativas de la gestión republicana para los bolsillos de los consumidores y cambios en los gastos de la sociedad estadounidense.

Analistas indicaron que la capacidad de resistencia de los consumidores y de la economía dependerá de la velocidad de resolución del conflicto.

La guerra que lleva adelante EEUU contra Irán podría desestabilizar y hasta quebrar su economía, luego de que el conflicto impactara en el valor del petróleo mundial por el bloqueo del estrecho de Ormuz . El aumento de los precios del crudo generó descontento en la población estadounidense y ahora especialistas señalan

A principios de este mes, la Agencia Internacional de Energía advirtió que, a raíz de la “crisis de suministro de petróleo más grave de la historia (...) la destrucción de la demanda se extenderá a medida que persistan la escasez y los precios elevados ”, indicó CNN.

Ahora bien, en EEUU esta “destrucción” ya comenzó a manifestarse, luego de que el aumento de la gasolina mermara rápidamente los salarios. La inflación se disparó, el crecimiento salarial se ralentizó drásticamente y la confianza del consumidor se desplomó.

EEUU puede vivir una quiebra de su economía por la guerra en Irán

Economistas advirtieron a CNN que cuanto más tiempo se prolongue el bloqueo en Ormuz para los buques petroleros y de carga, mayor será el riesgo de consecuencias mucho peores. “El tiempo no es el aliado de la economía estadounidense (...) Hay más de 1.000 millones de precios en ella, por lo que la destrucción de la demanda será diferente según el sector y el grupo de ingresos”, afirmó el jefe de la firma RSM US, Joe Brusuelas, dedicada a la contabilidad y consultoría.

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Desde la firma RSM expusieron a CNN una "posible reacción en cadena": en primer lugar, los precios del petróleo se disparan y conducen a generar un impuesto adicional para los hogares y empresas. Cuanto más dinero se destine a los costos de la energía, menos dinero se gastará en otros sectores.

En segundo lugar, baja la confianza y se paralizan las compras grandes, como la compra de coches o la firma de documentos hipotecarios. Luego le tocaría a las empresas, tras la caída del gasto de los consumidores, el aumento del diésel en los camiones que transportan sus mercancías y la reducción de los márgenes de beneficio. De allí, se paralizan las inversiones y las contrataciones, hasta llegar a los recortes de gastos y los despidos.

Entonces, intervendría la Reserva Federal para subir los tipos de interés, lo que agravaría la desaceleración económica. Finalmente, si los precios altos persisten, se producen cambios de comportamiento permanentes como la compra vehículos eléctricos, la opción de los trabajadores por el trabajo remoto y el uso de la tecnología como sustituto de la mano de obra humana.

Volver a abrir el suministro de petróleo "no es como encender la luz"

Para la economista de Oxford Economics Nancy Vanden Houten los resultados económicos son ahora mejores que al comienzo de la guerra, tras explicar que los precios del petróleo habían bajado desde sus máximos.

El alto el fuego llevó a una sensación de estabilización, junto a una serie de reembolsos otorgados a los consumidores por el pago de impuestos. Sin embargo, esto sería momentáneo. “Parece que se evitará lo que creíamos que sería el peor escenario posible. Pero, por otro lado, las cosas podrían cambiar muy rápidamente”, sostuvo Vanden Houten.

Petróleo refinería guerra irán El alto el fuego llevó a una sensación de estabilización, junto a una serie de reembolsos otorgados a los consumidores. Sin embargo, esto sería momentáneo.

En definitiva, la capacidad de resistencia de los consumidores y de la economía en general dependerá de la velocidad con la que se resuelva el conflicto y de que los barcos puedan navegar con mayor libertad por el estrecho, concluyó.

“Cortar el suministro de petróleo y volver a abrirlo no es como encender las luces. En el mejor de los casos, pasarán seis meses antes de que tengamos una idea clara de cuán cerca estamos de los niveles de producción previos a la guerra en todo el golfo Pérsico”, sostuvo por su parte Brusuelas. Por último, afirmó que en algunos casos la recuperación total de la producción podría tardar años.

EEUU invirtió u$s25.000 millones en la guerra con Irán hasta el momento

El Pentágono actualizó la cifra del gasto militar de EEUU en la guerra de Irán, situándola en u$s25.000 millones. Durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara, el contralor en funciones Jules Hurst detalló a los legisladores el gasto en municiones y despliegue de tropas como los factores principales.

A seis meses de las elecciones legislativas, los demócratas lideran las encuestas y centraron su estrategia en conectar el rechazo a la guerra en Irán con los problemas de acceso a la salud. Este vínculo busca debilitar a los republicanos de Donald Trump, quienes enfrentan un escenario complejo para retener el control de la Cámara de Representantes.

Hurst señaló que la mayor parte de los fondos se destinó a municiones, aunque evitó detallar el desglose total de los costos. Asimismo, quedó sin aclarar si la cifra oficial incluye las partidas previstas para la reconstrucción y reparación de servicios básicos afectados en Medio Oriente durante los enfrentamientos.

El principal demócrata del Comité de Servicios Armados, Adam Smith, celebró la declaración de Hurst tras meses de incertidumbre: "Me alegra que haya respondido a esa pregunta. Porque llevamos mucho tiempo pidiéndola y nadie nos ha dado la cifra".