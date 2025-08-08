Encuentro confirmado: Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán el próximo viernes en Alaska

El histórico encuentro girará en torno a una salida pacífica en el conflicto con Ucrania. Trump indicó que “Zelensky tendrá que prepararse para ceder algo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin el próximo viernes 15 de agosto en Alaska, en el noroeste estadounidense.

El propio presidente norteamericano lo confirmó en sus redes: "La reunión entre mi persona, como Presidente de los Estados Unidos de América, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska”.

Está histórica cumbre se convertirá en la primera reunión entre un presidente estadounidense y uno ruso desde el encuentro entre Joe Biden y Putin en Ginebra en 2021.

Además, Trump indicó que el acuerdo de paz en Ucrania, mediado por EEUU, podría contemplar “intercambios de territorios” para “mejorar la situación de ambos países” implicados en el conflicto.

El jefe de Estado estadounidense reiteró su intención de buscar un cese el fuego en Ucrania y admitió que las negociaciones para la cumbre se demoraron por requisitos de seguridad.

Por su parte, el presidente Putin dialogó con los líderes de China e India sobre los preparatorios para la cumbre del próximo viernes.

China se mostró favorable a una “solución pacífica al conflicto" y expresó satisfacción por el diálogo abierto entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. Mientras el primer ministro indio, Narendra Modi, declaró tras hablar telefónicamente con Putin: “Tuve una detallada conversación con el presidente Putin”.

Tanto China como India han promovido iniciativas de paz por su cuenta, aunque por el momento no han logrado avances sustanciales.

Respecto a la posible sede para las futuras conversaciones entre Rusia y Ucrania, Putin mencionó a los Emiratos Árabes Unidos como una opción, aunque no ha sido confirmada por Washington.

EEUU no descarta un posible encuentro trilateral con Zelensky después de la reunión con Putin, aunque señalan que eso no constituye un requisito indispensable.

En Ucrania, las hostilidades se extienden tras más de tres años de conflicto iniciado por la invasión rusa en febrero de 2022. Según fuentes oficiales, decenas de miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas, principalmente en el este y sur del país.