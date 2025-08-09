Volodimir Zelenski reclamó reunirse con Donald Trump y Vladimir Putin y afirmó que una decisión sin Ucrania va "contra la paz"







El líder ucraniano se opuso a la cumbre del 15 de agosto entre ambos líderes sin él. Habló de decisiones que "no funcionan".

"Sería una decisión contra la paz", dijo Zelenski sobre una reunión sin él. @ZelenskyyUa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reaccionó a la noticia de que los líderes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reunirán el próximo viernes y afirmó que la decisión que se tome sin Ucrania "sería una decisión contra la paz

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz", advirtió este sábado a través de sus redes sociales. En esa línea, reafirmó que los ucranianos nunca cederán su territorio a Rusia, como sugirió Trump.

"Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete", dijo Zelenski en su mensaje, en inglés, publicado en X.

Trump y Putin El presidente ucraniano había reclamado estar presente en una cumbre de líderes sobre el fin de la guerra. Foto: Reuters Encuentro confirmado: Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán el próximo viernes en Alaska El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin el próximo viernes 15 de agosto en Alaska, en el noroeste estadounidense.

El propio presidente norteamericano lo confirmó en sus redes: "La reunión entre mi persona, como Presidente de los Estados Unidos de América, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska”. Está histórica cumbre se convertirá en la primera reunión entre un presidente estadounidense y uno ruso desde el encuentro entre Joe Biden y Putin en Ginebra en 2021. Además, Trump indicó que el acuerdo de paz en Ucrania, mediado por EEUU, podría contemplar “intercambios de territorios” para “mejorar la situación de ambos países” implicados en el conflicto.