Qué se sabe del encuentro de Donald Trump y Vladimir Putin para abordar la guerra en Ucrania

Además de celebrarse en Alaska el próximo 15 de agosto, existen pormenores alrededor del encuentro. Existe la posibilidad de intercambio de territorios.

El anuncio se produjo días después de que ambas partes indicaran que celebrarían una cumbre.

El presidente de EEUU , Donald Trump , y su par ruso, Vladimir Putin , se encontrarán en Alaska el próximo viernes 15 de agosto, en un intento por poner fin a la guerra en Ucrania, desencadenada tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Una de las promesas de Trump antes de ganar las elecciones fue "terminar con la guerra en 24 horas". Sin embargo, el conflicto implicó múltiples rondas de conversaciones, llamadas telefónicas y visitas diplomáticas que aún esperan un avance.

Trump anunció en su red Truth Social que la reunión con Putin se celebrará el 15 de agosto en el estado de Alaska, en el extremo norte de EEUU, también confirmado por el Kremlin.

El anuncio se produjo días después de que ambas partes indicaran que celebrarían una cumbre la próxima semana.

“ Quieren reunirse conmigo y haré todo lo que esté en mi poder para detener la matanza ”, dijo Trump el jueves, en referencia a Putin y al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski .

El viernes, el republicano afirmó desde la Casa Blanca que “habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, sin dar más detalles.

INTER - UN-ASSEMBLY (R_opt.jpeg Para Zelenski, es una “prioridad” reunirse con Putin y sostiene es “legítimo que Ucrania participe en las negociaciones” de forma tripartita.

¿Por qué Alaska?

La reunión se celebrará en Alaska, un estado que Rusia vendió a EEUU en 1867. El extremo occidental del estado se encuentra cerca del extremo oriental de Rusia, cruzando el estrecho de Bering.

“Alaska y el Ártico también son puntos de encuentro de los intereses económicos de nuestros países, y existen perspectivas de proyectos a gran escala y mutuamente beneficiosos”, dijo en un comunicado de Telegram el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

En esa líneas, añadió: “Pero, por supuesto, los presidentes se centrarán sin duda en debatir las opciones para lograr una solución pacífica de largo plazo a la crisis ucraniana”.

Ushakov también expresó su anhelo de que la próxima vez los presidentes se reúnan en territorio ruso y que "se envió la invitación correspondiente al presidente estadounidense”.

¿Estará Zelenski?

Para Zelenski, es una “prioridad” reunirse con Putin y sostiene es “legítimo que Ucrania participe en las negociaciones” en un formato tripartito. Pero Putin rechaza verlo ya que considera que un encuentro con su par ucraniano solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.

Volodimir Zelenski reclamó reunirse con Donald Trump y Vladimir Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reaccionó a la noticia de que los líderes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se reunirán el próximo viernes y afirmó que la decisión que se tome sin Ucrania "sería una decisión contra la paz

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz", advirtió este sábado a través de sus redes sociales. En esa línea, reafirmó que los ucranianos nunca cederán su territorio a Rusia, como sugirió Trump.

"Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete", dijo Zelenski en su mensaje, en inglés, publicado en X.