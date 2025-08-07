Donald Trump aseguró que su reunión con Vladimir Putin no está atada a un posterior encuentro con Zelenski

El republicano dijo que su reunión con el líder ruso no está supeditada a una cita con el mandatario ucraniano, quien exigió participar de las negociaciones.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su inminente reunión con Vladímir Putin no depende de un segundo encuentro con Volodimir Zelenski, a pesar de que el mandatario de Ucrania había pedido no quedar al margen de la negociación por la guerra.

" Le gustaría reunirse conmigo y haré todo lo que pueda para detener las muertes ", declaró Trump sobre Zelenski durante una breve aparición ante la prensa en el Despacho Oval , donde calificó de “vergüenza” las cifras de víctimas provocadas por la invasión rusa .

El presidente estadounidense dejó entrever que el encuentro con Putin podría concretarse “en los próximos días” , según indicó el Kremlin . La cita se daría en un momento clave, tras el ultimátum que Trump lanzó a Moscú para acordar un alto el fuego antes del viernes, con la amenaza de aplicar nuevas sanciones .

Consultado sobre si ese ultimátum sigue en pie, el líder norteamericano respondió escuetamente: “Depende de él” , en referencia a Putin, y evitó confirmar si habrá nuevas medidas si no hay avances en el frente.

Volodimir Zelenski había pedido no quedar al margen de la negociación por la guerra.

Por su parte, Zelenski insistió en que Ucrania no debe quedar fuera del diálogo . En un discurso emitido este jueves, afirmó: “La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia (...) Por tanto, el formato de las reuniones de líderes debe ser trilateral” , y agradeció a Trump “su disposición a buscar soluciones reales” .

Mientras tanto, continúan los combates en el este de Ucrania y el gobierno de Kiev teme un acuerdo entre potencias que no incluya sus condiciones para una paz duradera.

Rusia confirma que Vladimir Putin y Donald Trump se reunirán "en los próximos días" para hablar de Ucrania

Rusia confirmó que el presidente Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron llevar una reunión de alto nivel "en los próximos días" con el objetivo de alcanzar un acuerdo por el alto el fuego en Ucrania. Así fue confirmado por el asesor de política exterior presidencial ruso, Yuri Ushakov.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel", explicó el asesor. Por el momento, se desconoce en que lugar se llevará a cabo el encuentro, aunque desde Moscú aseguran que "en principio, está acordado".

“Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar este tipo de eventos. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos”, dijo Putin junto al líder emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y aseguró que “sería uno de los lugares bastante adecuados”.

Por el momento, no hubo comentarios desde la Casa Blanca al anuncio de Rusia y la presunción de que el encuentro se realice en Emiratos Árabes Unidos.