Sismo en Turquía deja un muerto, 29 heridos y varios edificios colapsados







Un temblor de 6,1 en el oeste del país impactó la localidad de Sindirgi y ciudades cercanas, causando daños, colapsos y movilizando equipos de rescate en la región.

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió Turquía.

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este domingo la localidad de Sindirgi en Turquía, dejando al menos un muerto, 29 heridos y cerca de diez edificios colapsados, según la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). El temblor se sintió en Estambul y en la turística Izmir, seguido de una réplica de magnitud 4,6.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una anciana falleció luego de ser rescatada con vida de los escombros, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. Cuatro personas más fueron salvadas de un edificio derrumbado. Yerlikaya detalló que 16 edificios colapsaron, la mayoría abandonados, y que dos minaretes de mezquitas también se derrumbaron. Ninguno de los heridos corre peligro grave.

“Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un inmueble derrumbado y trabajamos para llegar a dos más. La farmacia situada debajo del edificio resultó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares”, dijo Serkan Sak, alcalde de Sindirgi.

Sismo Turquia 3 16 edificios colapsaron por el sismo en Turquía. En X, Yerlikaya afirmó: “Todos los equipos de AFAD y las instituciones pertinentes realizaron búsquedas inmediatas en terreno. No se ha detectado ningún suceso indeseable hasta el momento”.

Cuatro heridos fueron hospitalizados sin riesgo vital, según confirmaron Yerlikaya y el ministro de Salud, Kemal Memisoglu. El gobernador de Estambul, Davut Gul, aseguró que no hubo problemas en la ciudad, pero que siguen los controles y la prevención.

Las autoridades continúan evaluando daños y brindando asistencia. Imágenes televisivas mostraron equipos de rescate pidiendo silencio para escuchar posibles señales de vida bajo los escombros. El presidente Recep Tayyip Erdogan expresó en un comunicado su deseo de pronta recuperación para los afectados: “Que Dios proteja a nuestro país de cualquier tipo de desastre”, escribió en X. Sismo Turquia 2 Al menos un muerto, 29 heridos y cerca de diez edificios colapsados por el sismo en Turquía. Turquía, un país con historial sísmico Turquía está atravesada por fallas geológicas que han provocado desastres graves. En febrero de 2023, un terremoto en el sudoeste causó al menos 53.000 muertos y destruyó Antakya, antigua ciudad de Antioquía. Sismo Turquia 1 El temblor se sintió en Estambul y en la turística Izmir, seguido de una réplica de magnitud 4,6. En julio, un temblor de magnitud 5,8 en esa región dejó una persona fallecida y 69 heridos. La región de Mármara registra antecedentes sísmicos: el 17 de agosto de 1999, un terremoto de magnitud 7,5 causó 19.000 muertos y 50.000 heridos.

Temas Turquía

sismo