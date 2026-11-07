El Banco Central del Paraguay confirmó el pago a 1,2 millones de ahorristas tras la intervención de Ueno Bank

En medio de la crisis institucional y financiera tras la destitución de Santiago Peña, el Banco Central de Paraguay desembolsó 996.000 millones de guaraníes, equivalentes a u$s160 millones, en dos jornadas de pagos. El proceso continuará durante el fin de semana, mientras el IPS garantizó el cobro de haberes y aguinaldos para noviembre.

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que 1.196.000 ahorristas ya recibieron el pago de la garantía estatal por sus depósitos en Ueno Bank , que fue intervenido en los últimos días. El desembolso alcanzó los 996.000 millones de guaraníes, equivalentes a u$s160 millones, en el marco del proceso de devolución de fondos en medio de la crisis institucional y financiera que culminó en la destitución de Santiago Peña.

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El presidente interino del organismo, Pedro Acosta, explicó que los pagos se organizaron en dos etapas. La primera comprendió los depósitos de entre G. 1 y G. 10 millones, mientras que la segunda incluyó los montos de hasta cuarenta salarios mínimos , de acuerdo con lo establecido por la ley.

“En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiados con el pago de la garantía estatal”, afirmó Acosta.

Las tareas de devolución seguirán este sábado y domingo, principalmente con los listados que presentan mayor complejidad. En ese marco, Acosta destacó la colaboración de las entidades financieras privadas, algunas de las cuales habilitaron sus sucursales para que los clientes puedan retirar en efectivo el dinero transferido.

“Le damos también un agradecimiento fuerte a los bancos, que algunos están habilitando sus sucursales en el día de hoy para aquellos clientes que opten por disponer de efectivo de la transferencia que estamos realizando”, señaló el titular interino del BCP.

Por su parte, el ministro de Economía, Óscar Lovera, sostuvo que la respuesta institucional se puso en marcha por instrucción del presidente de la República, Pedro Alliana, quien pidió acelerar los trabajos para atender a los ahorristas dentro de los plazos previstos.

“El presidente Pedro Alliana nos instruyó el máximo esfuerzo para poder dar esta respuesta”, afirmó Lovera durante la conferencia de prensa, que compartió con autoridades del BCP y del Instituto de Previsión Social (IPS).

El IPS garantizó el pago de haberes y aguinaldos a más de 90.000 jubilados

En paralelo, el presidente del Instituto de Previsión Social, Derlis León, aseguró que los más de 90.000 jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos el próximo 17 de noviembre, “en tiempo y forma”.

El funcionario precisó que los 32.000 beneficiarios que percibían sus ingresos a través de Ueno Bank están siendo trasladados a ocho entidades bancarias. El proceso de migración también continuará durante el fin de semana.

“Continuamos el trabajo el fin de semana, dándoles las garantías a todos los jubilados que van a recibir su haber en tiempo y forma”, afirmó León.

La conferencia de prensa se realizó en el marco de la intervención de Ueno Bank y buscó transmitir tranquilidad a los ciudadanos afectados por la medida, tanto a los ahorristas como a los beneficiarios del sistema previsional.