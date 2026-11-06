Pedro Alliana asumió como presidente de Paraguay: criticó a Santiago Peña y prometió ajuste del gasto público + Agregar ámbito en









"Ya se hizo suficiente en el exterior. Yo voy a ser un presidente que se ocupa de Paraguay adentro", sostuvo. Antonio Barrios, quien era senador, ocupará su lugar en la Vicepresidencia.

Pedro Alliana jura como nuevo presidente. Sostiene la Constitución su esposa, la diputada Fabiana Souto.

Se trató de una jornada convulsa en Paraguay: tras el escándalo de ueno bank con los ahorros previsionales, avanzó el juicio político contra Santiago Peña, quien perdió su cargo por voto unánime de ambas cámaras. Fue reemplazado por Pedro Alliana, su anterior vice, quien prometió soluciones para los ahorristas y una "ley de racionalización". También juró Antonio Barrios, quien era senador, como nuevo vicepresidente.

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La ceremonia ocurrió menos de una hora después de la destitución de Santiago Peña y mientras transcurría la detención en su domicilio. Alliana estuvo acompañado por su esposa, la diputada nacional Fabiana Souto, y en una Asamblea Legislativa que contaba con la presencia exclusiva de legisladores del Partido Colorado, que integra junto a Peña.

"Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil como consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente", dijo el flamante mandatario en su discurso de asunción, y continuó: "Ordeno que se tomen decisiones inmediatas para resarcir a los ahorristas, con preferencia por los menos favorecidos. No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión; quiero resultados".

En alusión al presidente destituido, Alliana planteó que su "transparencia es innegociable" y apuntó que "en este período ya se hizo suficiente en el exterior. Yo voy a ser un presidente que se ocupa de Paraguay adentro". "Haré llegar a este Congreso un proyecto de ley de racionalización, para combatir los gastos superfluos. Necesitamos urgente ahorrar recursos", remató.

Alliana junto a Souto. Quién es Pedro Alliana, la figura que asume la presidencia de Paraguay Pedro Alliana, vicepresidente de Paraguay y uno de los principales dirigentes del Partido Colorado, es el flamante sucesor de Santiago Peña al frente del Poder Ejecutivo, en medio de la crisis política y financiera vinculada con el caso Ueno Bank. El dirigente mantiene una extensa trayectoria dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y cuenta con el respaldo del expresidente Horacio Cartes, una de las figuras de mayor influencia en el oficialismo paraguayo.

Obtuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma San Sebastián. Su recorrido político comenzó en el ámbito local, cuando se presentó como candidato a intendente de Pilar para el período 2006-2010. Posteriormente, fue elegido gobernador del departamento de Ñeembucú y consiguió una banca como diputado nacional en representación de esa región. Su crecimiento dentro del Partido Colorado lo llevó a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, uno de los cargos más importantes del Poder Legislativo paraguayo. También llegó a conducir la Asociación Nacional Republicana, organización política que constituye la estructura partidaria del coloradismo. Alliana quedaría al frente del Gobierno hasta el 15 de agosto de 2028, fecha prevista para la finalización del mandato presidencial iniciado en 2023, cuando el mandatario saliente fue elegido.

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