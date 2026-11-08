Feriado el miércoles 18 de noviembre: ¿qué localidades son las beneficiadas con este día extra de descanso?

En el ante último mes del año, dos comunidades van a gozar de una jornada especial por sus aniversarios fundacionales.

El calendario de noviembre incluye jornadas especiales de descanso en distintas localidades bonaerenses.

El calendario de noviembre de 2026 trae un feriado sorpresa para algunos trabajadores de la provincia de Buenos Aires . Además de los asuetos nacionales, varios municipios cuentan con fechas propias destinadas a conmemorar acontecimientos importantes de su historia.

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Estos días suelen coincidir con celebraciones locales y pueden modificar el funcionamiento habitual de oficinas, bancos y otros establecimientos. De todas formas, su alcance va a depender de la actividad laboral y de las disposiciones vigentes en cada distrito.

Los habitantes de San Miguel del Monte y Ferré , en la provincia de Buenos Aires, van a tener un día no laborable local el miércoles 18 de noviembre de 2026 por los aniversarios fundacionales de ambas localidades.

Los aniversarios fundacionales forman parte de las celebraciones tradicionales de la provincia.

La fecha está contemplada en el régimen de celebraciones municipales bonaerenses. Según la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno provincial, estos días son no laborables para la administración pública y el Banco Provincia, mientras que en la actividad privada tienen carácter optativo.

En el caso de San Miguel del Monte , el 18 de noviembre recuerda la fundación de la histórica Guardia del Monte , ocurrida en 1779, por lo que este año la ciudad celebrará su 247° aniversario. La localidad suele organizar actos protocolares, izamientos de banderas, desfiles y actividades culturales. Entre las agrupaciones que participan habitualmente se encuentran los Colorados del Monte.

Por su parte, Ferré también conmemora su aniversario fundacional cada 18 de noviembre. Las celebraciones comunitarias suelen concentrarse en la plaza Pedro Ferré y, en algunas ocasiones, se pasan al fin de semana más cercano. Entre las propuestas habituales aparecen espectáculos musicales, peñas folclóricas, ferias de emprendedores, puestos gastronómicos y actividades para toda la familia.

Las actividades municipales pueden presentar modificaciones durante las jornadas no laborables. Magnific

Servicios públicos: ¿cómo funcionarán ese día?

El miércoles 18 de noviembre, las dependencias de la administración pública provincial alcanzadas por la medida y las sucursales correspondientes del Banco Provincia tendrán la jornada no laborable, pero la actividad comercial y privada podrá desarrollarse normalmente.

De acuerdo con la normativa bonaerense, los feriados locales por aniversarios fundacionales tienen carácter optativo para la industria, el comercio y otras actividades privadas. Por eso, el funcionamiento previsto para esa jornada será el siguiente:

oficinas públicas alcanzadas: sin atención administrativa habitual, salvo servicios esenciales

Banco Provincia: sin atención presencial en las sucursales comprendidas por el asueto

comercios: apertura sujeta a la decisión de cada empleador

industrias y empresas privadas: actividad según las disposiciones de cada establecimiento

hospitales y centros de salud: continuidad de los servicios de guardia y emergencias

escuelas: funcionamiento sujeto a las disposiciones educativas correspondientes

En el caso de los bancos, los clientes van a poder seguir usando cajeros automáticos, billeteras virtuales y servicios de home banking para hacer las operaciones disponibles. Los servicios esenciales, como la atención de emergencias y la seguridad, van a mantener sus prestaciones habituales o los esquemas de guardia establecidos.

Los feriados y asuetos ofrecen oportunidades para organizar actividades y disfrutar del tiempo libre. Magnific

Calendario de feriados que quedan en 2026

Después del miércoles 18 de noviembre, el próximo feriado nacional será el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha histórica corresponde al 20 de noviembre, este año se pasa al lunes siguiente, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Además, antes de esa fecha habrá feriados especiales por la visita del papa León XIV a la Argentina. Según el calendario oficial, los días de descanso pendientes de 2026 son: