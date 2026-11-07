Escándalo de Ueno Bank en Paraguay: el expresidente del Banco Central se entregó a la Justicia

El extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, se presentó ante la Policía luego de que la Fiscalía ordenara su detención. La investigación por el colapso bancario también involucra al expresidente Santiago Peña y apunta a presuntas irregularidades en la supervisión bancaria y el manejo de fondos públicos.

El expresidente del Banco Central es investigado por el escándalo del Ueno Bank.

El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) , Carlos Dagoberto Carvallo Spalding , se entregó durante la noche del viernes ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional , en Asunción, después de que el Ministerio Público emitiera una orden de detención en su contra por el escándalo financiero de Ueno Bank . La causa investiga posibles irregularidades en el funcionamiento de la entidad, la actuación de los organismos de control y el destino de recursos estatales depositados en el banco.

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El exfuncionario acudió a la dependencia policial acompañado por su abogado , luego de que la Fiscalía remitiera a la Comandancia de la Policía Nacional una comunicación formal con la disposición de captura. Tras presentarse voluntariamente, quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Según la información difundida, Carvallo será trasladado a la Agrupación Especializada , donde permanecerá hasta que los fiscales lo convoquen a prestar declaración en el marco de la investigación.

Su detención se produjo después de que una comitiva del Ministerio Público ingresara a la sede del Banco Central para avanzar con las actuaciones relacionadas con una ampliación de la denuncia que también alcanza al expresidente Santiago Peña y al exministro de Economía Carlos Fernández .

Carlos Dagoberto Carvallo Spalding asumió la presidencia del Banco Central del Paraguay el 1 de septiembre de 2023 , durante el inicio de la administración de Santiago Peña.

Ueno Bank es el principal banco de Paraguay. Archivo

Permaneció al frente del organismo hasta el 3 de noviembre de 2026, cuando presentó su renuncia en medio del proceso de resolución de Ueno Bank. Su salida se produjo en un contexto de cuestionamientos sobre la actuación del organismo regulador frente a las operaciones financieras de la entidad bancaria.

La investigación busca determinar si las autoridades del BCP conocían determinadas irregularidades y si adoptaron las medidas de supervisión correspondientes.

El procedimiento desarrollado durante el viernes estuvo a cargo de los fiscales Silvia González y Cristian Benítez, quienes avanzaron con nuevas diligencias vinculadas con el expediente.

La ampliación de la denuncia incorporó elementos relacionados con la presunta falta de intervención del Banco Central y con la colocación de fondos públicos en Ueno Bank.

La denuncia contra Santiago Peña y las presuntas irregularidades de Ueno Bank

La investigación se amplió después de una presentación realizada por legisladores paraguayos que solicitaron profundizar las actuaciones contra el expresidente Santiago Peña y otros exfuncionarios.

De acuerdo con el medio paraguayo Última Hora, la denuncia fue impulsada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain. También participaron los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken.

El escrito planteó la necesidad de establecer si las autoridades encargadas de supervisar el sistema bancario omitieron intervenir frente a operaciones presuntamente irregulares.

Además, los denunciantes pidieron investigar si las instituciones públicas fueron engañadas o si existió algún tipo de connivencia al colocar recursos estatales y aportes en la entidad financiera.

La presentación también incorporó cuestionamientos sobre el destino de esos fondos y las decisiones adoptadas por los organismos responsables de administrarlos.

Los créditos por u$s123 millones que quedaron bajo investigación

Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con las operaciones crediticias que Ueno Bank habría realizado con empresas vinculadas. Según la presentación legislativa, entre mayo y noviembre de 2026, el Banco Central habría tenido conocimiento de créditos otorgados por aproximadamente 743.784 millones de guaraníes, equivalentes a unos u$s 123 millones.

La denuncia también mencionó una operación de venta de cartera a una firma relacionada por u$s74,4 millones. De acuerdo con el escrito, el área técnica del Banco Central del Paraguay calificó esa transacción como una “operación prohibida”.

Los legisladores sostuvieron que, pese a contar con esos antecedentes, el organismo regulador no habría exigido un plan de regularización ni intervenido oportunamente para corregir las irregularidades señaladas.

Por ese motivo, solicitaron determinar qué información tenían las autoridades del BCP, cuándo tomaron conocimiento de las operaciones y qué decisiones adoptaron. Estas circunstancias forman parte de las acusaciones presentadas y deberán ser examinadas por los investigadores para establecer si existieron responsabilidades penales.

Ueno Bank concentraba cientos de millones de dólares de fondos públicos

Otro de los ejes centrales de la denuncia está vinculado con la cantidad de recursos estatales depositados en Ueno Bank. Según la presentación, al 30 de septiembre de 2026, la entidad concentraba aproximadamente 3,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos u$s 576 millones, además de otros u$s 233,4 millones en depósitos denominados en dólares.

Esos montos representaban el 18,2% de los depósitos estatales en guaraníes y el 22,9% de los depósitos públicos en dólares, de acuerdo con las cifras incluidas en el escrito. Los denunciantes solicitaron investigar las condiciones en las que diferentes organismos estatales decidieron colocar esos recursos en el banco.

Entre las instituciones mencionadas aparecen el Ministerio de Economía y Finanzas, la Administración Nacional de Electricidad, la Caja Bancaria, Cajubi, Itaipú y el Instituto de Previsión Social (IPS).

La presentación busca establecer si las decisiones de inversión y depósito respondieron a los procedimientos correspondientes o si existieron irregularidades que comprometieron la administración de fondos públicos.

Santiago Peña fue destituído de su cargo. X

El fuerte incremento de los depósitos del IPS en Ueno Bank

La denuncia también puso el foco en la evolución de los fondos del Instituto de Previsión Social depositados en la entidad financiera. Según los datos incorporados al expediente, los recursos del IPS colocados en Ueno Bank pasaron de 80.000 millones de guaraníes en 2023 a aproximadamente 2,2 billones de guaraníes en 2025.

Esto representa un incremento cercano a 27 veces en apenas dos años. Los legisladores consideraron necesario investigar las razones de ese crecimiento y las condiciones bajo las cuales se realizaron las operaciones.

El objetivo de la presentación es determinar si existieron incumplimientos de las obligaciones de control o decisiones que pudieran configurar un perjuicio para los recursos estatales.

Qué funcionarios quedaron involucrados en la investigación

La ampliación de la denuncia por presunta lesión de confianza no se limita al expresidente del Banco Central. El escrito también alcanza a otros integrantes de la estructura de supervisión y dirección del organismo financiero. Entre los funcionarios señalados se encuentran:

Carlos Dagoberto Carvallo Spalding , expresidente del Banco Central del Paraguay.

Holger Insfrán Ibarrola , superintendente de Bancos.

Liana Emilce Caballero Krause , directora del BCP.

Miguel Ángel Mora , director del BCP.

Marco Aurelio González Maldonado , director del BCP.

Chiara Antonella Renna Pereira, gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos desde julio de 2026.

La inclusión de estos nombres en la denuncia no implica una determinación de culpabilidad, sino que identifica a las personas cuya actuación fue cuestionada por los denunciantes. Los fiscales deberán analizar la documentación reunida y establecer si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades individuales.

Cómo continúa la causa por el colapso de Ueno Bank

La entrega voluntaria de Carlos Carvallo representa un nuevo avance procesal en la investigación por el caso Ueno Bank, que también involucra a figuras de la anterior administración paraguaya.

El ex titular del Banco Central permanecerá a disposición de la Justicia mientras se define la fecha de su declaración ante el Ministerio Público. En paralelo, los investigadores continuarán examinando las operaciones crediticias señaladas, las decisiones de supervisión del BCP y las colocaciones de fondos públicos en la entidad bancaria.

La ampliación de la denuncia también busca esclarecer el papel que tuvieron las autoridades económicas y financieras durante los meses previos a la crisis. Por el momento, las acusaciones se encuentran bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar si las conductas denunciadas constituyeron delitos.

El expediente por Ueno Bank continúa así su desarrollo con nuevas diligencias fiscales, la detención de un exfuncionario de alto rango y cuestionamientos sobre el manejo de recursos estatales dentro del sistema financiero paraguayo.