Tras la destitución por juicio político, ordenaron detener a Santiago Peña, el expresidente de Paraguay + Agregar ámbito en









El pedido incluye también al exdirector del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo. La carátula del expediente es por "lesión de confianza".

Santiago Peña fue destituido este mismo viernes.

Las consecuencias del desfalco de ueno bank, que involucró a los ahorros de casi 3 millones de personas y unos u$s800 millones de fondos públicos, siguen escalando. Tras la votación unánime que aprobó el juicio político contra Santiago Peña, destituyéndolo de su cargo de Presidente paraguayo y quitándole los fueros, ahora se emitió un pedido de detención contra él y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, el titular del Banco Central del Paraguay.

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La solicitud fue rubricada por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Elena Franco y Silvia González Cester de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, junto con Ruth Benítez de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, en la carátula que refiere a los delitos de "lesión de confianza".

Según el documento difundido por ABC, para el expresidente se determinó la prisión domiciliaria, mientras que Carvallo deberá guardar detención en una dependencia policial.

ABC Noticia en desarrollo.-

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