Juicio político a Santiago Peña en Paraguay: el Senado rechazó darle más tiempo para defenderse

La Cámara de Senadores de Paraguay rechazó por 39 votos contra 3 el pedido del presidente para postergar su defensa durante 72 horas. El mandatario debía presentarse a las 12:10 para responder a las acusaciones en el marco del proceso de juicio político.

El Senado de Paraguay le puso límite a la presentación de Santiago Peña.

La Cámara de Senadores de Paraguay rechazó este viernes la solicitud de Santiago Peña para disponer de 72 horas adicionales antes de ejercer su defensa en el juicio político que enfrenta. La decisión fue aprobada por una amplia mayoría de legisladores y estableció que el presidente debía comparecer a las 12:10 para continuar con el procedimiento.

La votación terminó con 39 votos en contra de la prórroga , tres a favor, dos abstenciones y una ausencia. De esta manera, el Congreso desestimó la posibilidad de extender los plazos solicitados por el mandatario y dispuso un nuevo cuarto intermedio antes de retomar la sesión.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez , fue uno de los tres senadores que respaldaron el pedido de Peña, junto con Natalicio Chase y Dionisio Amarilla . Sin embargo, la propuesta no consiguió reunir los apoyos necesarios.

La solicitud de postergación presentada por Santiago Peña fue sometida a votación durante la sesión del Senado, en medio del avance del proceso de juicio político .

El resultado reflejó una mayoría contraria a concederle más tiempo al presidente para preparar su defensa. La votación quedó distribuida con 39 senadores que rechazaron la prórroga y tres legisladores quevotaron a favor: Basilio Núñez, Natalicio Chase y Dionisio Amarilla.

Por otra parte, dos senadores se abstuvieron, en este caso Celeste Amarilla y Silvio “Beto” Ovelar, y un solo legislador se ausentó al momento de llevar a cabo la votación.

Antes de la votación, Bachi Núñez planteó que los legisladores podían discutir una extensión del plazo sin que necesariamente tuviera que alcanzar las 72 horas solicitadas por el mandatario. No obstante, la alternativa tampoco consiguió modificar el resultado y el pedido fue rechazado.

Tras conocerse la decisión, el presidente del Congreso anunció un nuevo cuarto intermedio para permitir que Santiago Peña fuera notificado y pudiera concurrir a ejercer su defensa.

“Entonces vamos a hacer una pausa, un cuarto intermedio nuevamente. Estuvimos en comunicación con el presidente (Peña)... 30 minuto (la nueva convocatoria) y 30 minutos de tolerancia", dijo Basilio Núñez. De esta manera, el Senado estableció las 12:10 como horario para la presentación del mandatario, sin conceder la postergación de tres días que había solicitado. La decisión permite continuar con el procedimiento parlamentario y avanzar hacia las siguientes instancias del juicio político.

El cruce entre Basilio Núñez y un senador colorado

La sesión también estuvo marcada por un intercambio entre el presidente del Congreso y el senador Ramón Retamozo, integrante de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Después de la votación, Retamozo realizó un reclamo relacionado con el posicionamiento de Núñez frente al pedido de prórroga.

Aunque sus palabras no pudieron escucharse con claridad durante la transmisión de la sesión, sí quedó registrada la respuesta del titular del Congreso en ese momento.

“Senador, yo voy a votar como quiero”, respondió Basilio Núñez. El episodio reflejó las diferencias que surgieron durante el tratamiento del pedido presidencial, incluso entre legisladores vinculados al Partido Colorado.

Cómo continúa el juicio político contra Santiago Peña

Con el rechazo de la prórroga, Santiago Peña deberá ejercer su defensa dentro del plazo establecido por la Cámara de Senadores. La decisión parlamentaria no constituye una resolución definitiva sobre el juicio político, sino que determina la continuidad del procedimiento sin otorgar las 72 horas adicionales solicitadas.

La siguiente instancia será la presentación del exmandatario ante el Senado, donde podrá responder a las acusaciones formuladas en su contra por el caso de Ueno Bank.

El proceso se desarrolla en medio de una crisis política que también abrió interrogantes sobre una eventual sucesión presidencial. En caso de que Peña fuera destituido o renunciara, la Constitución de Paraguay establece que el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la conducción del Poder Ejecutivo.

Por el momento, la decisión concreta del Senado fue rechazar la postergación y mantener la convocatoria para que Santiago Peña ejerciera su defensa a las 12:10.