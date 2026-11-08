Las ventas minoristas pyme cayeron 1,6% interanual en octubre y el consumo no repunta + Agregar ámbito en









Las ventas pyme mostraron una leve recuperación frente a septiembre, pero no lograron revertir la tendencia negativa. Un informe del sector también expuso las dificultades de los comercios para sostener la rentabilidad.

El consumo continúa concentrado en productos esenciales y compras de bajo importe. Según CAME, el 54,9% de los comerciantes considera que no es momento de realizar inversiones. Mariano Fuchila

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída real del 1,6% interanual en octubre, según un relevamiento difundido este domingo. Aunque frente a septiembre mostraron una leve recuperación del 0,3% en la medición desestacionalizada, el acumulado de los primeros diez meses del año todavía refleja una contracción del 2%.

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Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el comportamiento del consumo mostró diferencias entre los siete sectores relevados. Calzado y marroquinería, y textil e indumentaria encabezaron las subas, con un crecimiento interanual del 3,6% cada uno, mientras que perfumería avanzó 0,8%. En contrapartida, farmacia tuvo la mayor caída, con un retroceso del 3,7%, seguida por alimentos y bebidas (-3,5%) y ferretería, materiales eléctricos y de construcción (-3,4%). Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles retrocedió 0,5%.

El informe también reflejó las dificultades que atraviesan los comercios para sostener sus operaciones. En alimentos y bebidas, la demanda se concentró en productos de primera necesidad, segundas marcas y compras de bajo importe. En otros rubros, como muebles y materiales de construcción, la falta de liquidez demoró decisiones de compra y frenó operaciones de mayor valor. Las promociones, los descuentos por pago en efectivo y la financiación en cuotas fueron algunas de las herramientas utilizadas para sostener las ventas.

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 51,9% consideró que su situación se mantuvo sin cambios frente al año pasado, mientras que el 41% señaló un empeoramiento y apenas el 7,1% registró una mejora. Las expectativas para los próximos doce meses son algo más favorables: el 41,1% proyectó una evolución positiva de su negocio, frente al 48,4% que espera estabilidad y el 10,5% que anticipa un escenario peor.

Sin embargo, la cautela continúa predominando a la hora de invertir. El 54,9% de los empresarios consultados consideró que no es un momento adecuado para realizar nuevos desembolsos de capital, mientras que el 29,3% todavía no definió una posición y solo el 15,8% se mostró a favor de concretar inversiones. El relevamiento de CAME se realizó sobre una muestra de 1.161 comercios minoristas de todo el país, entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre.

Calzado, indumentaria y perfumería, los rubros que lograron crecer Tres de los siete sectores relevados por CAME registraron subas interanuales durante octubre. Calzado y marroquinería, y textil e indumentaria encabezaron las mejoras, con un incremento del 3,6% en ambos casos. En el primer rubro, el impulso estuvo vinculado al Día de la Madre y al inicio de la temporada primavera-verano, mientras que en indumentaria incidió la renovación de prendas de media estación. Perfumería también logró ubicarse en terreno positivo, con una mejora del 0,8% interanual y del 1,7% frente a septiembre. Las ventas estuvieron impulsadas por los sets promocionales, las fragancias nacionales de precios accesibles y los artículos de higiene y cuidado personal. En los tres sectores, las promociones y la financiación en cuotas fueron herramientas importantes para concretar operaciones. Octubre 2026 Farmacia, alimentos y ferretería encabezaron las caídas Entre los sectores que mostraron retrocesos, farmacia registró la mayor contracción, con una baja interanual del 3,7%. Le siguieron alimentos y bebidas, con una caída del 3,5%, y ferretería, materiales eléctricos y de construcción, que retrocedió 3,4%. En tanto, bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles tuvo una disminución más moderada, del 0,5%. El informe describió un consumo concentrado en productos esenciales, compras de bajo importe y una mayor búsqueda de alternativas económicas. En farmacia, los clientes priorizaron medicamentos genéricos y tratamientos indispensables; en alimentos, crecieron las compras de segundas marcas y reposición inmediata. En ferretería y construcción, la actividad se sostuvo principalmente por reparaciones urgentes y refacciones menores, mientras que las operaciones de mayor volumen continuaron demoradas. Octubre 2026 Expectativas: 4 de cada 10 comerciantes esperan una mejora, pero predomina la cautela para invertir Las perspectivas para los próximos doce meses muestran un escenario de expectativas moderadamente positivas. Según CAME, el 41,1% de los comerciantes consultados proyectó una mejora en el desempeño de su negocio, mientras que el 48,4% espera que la situación se mantenga sin cambios. El 10,5% restante anticipó un empeoramiento de la actividad. Sin embargo, esa expectativa todavía no se traduce en una mayor disposición a invertir. El 54,9% de los empresarios consideró que no es un momento adecuado para realizar nuevos desembolsos de capital, mientras que el 29,3% no definió una posición. Apenas el 15,8% respondió que sí es una etapa propicia para concretar inversiones. Octubre 2026