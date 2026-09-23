Escudo de las Américas: EEUU y países de Latinoamérica avanzan contra 24 grupos criminales

Los gobiernos que integran el Escudo de las Américas anunciaron medidas coordinadas contra las organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional, entre ellas el PCC y el Comando Vermelho de Brasil. La declaración fue adoptada al margen de la 81ª Asamblea General de la ONU.

Estados Unidos y otros 14 países de América Latina y el Caribe avanzaron en una estrategia conjunta para aplicar sanciones contra 24 organizaciones criminales en el marco del denominado Escudo de las Américas , una iniciativa regional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump .

La declaración se conoció durante una reunión celebrada en Nueva York al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas . El objetivo anunciado por los participantes es profundizar la coordinación para combatir el narcotráfico y otras formas de crimen organizado transnacional.

Los países participantes fueron Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago . Brasil no integra el mecanismo.

El documento conjunto expresó la intención de implementar, de acuerdo con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales de cada Estado, congelamiento de activos y restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y personas que apoyen a las organizaciones incluidas.

También contempla avanzar con responsabilidades penales contra quienes proporcionen de manera consciente apoyo material o logístico a esos grupos.

La iniciativa identificó a 24 organizaciones como objetivo de esta primera acción conjunta. Entre ellas aparecen Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Clan del Golfo, ELN, Sendero Luminoso, Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho.

El PCC y el Comando Vermelho, en el centro de la discusión

La inclusión del PCC y el Comando Vermelho, dos de las principales organizaciones criminales de Brasil, profundizó las diferencias entre el Gobierno brasileño y los países que participan del Escudo de las Américas.

Estados Unidos incluyó a ambas estructuras entre las organizaciones que considera terroristas, una clasificación rechazada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La administración brasileña manifestó su disposición a cooperar internacionalmente contra el crimen organizado, pero cuestionó alternativas que puedan derivar en una intervención extranjera o en presencia militar estadounidense en su territorio.

La postura impulsada por Washington recibió, en cambio, el respaldo del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, quien defendió la clasificación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas luego de reunirse con Trump en Washington en mayo.

Una estrategia regional contra el crimen organizado

Durante el encuentro, Trump pidió a los integrantes de la alianza que consideren a las organizaciones vinculadas al narcotráfico como una amenaza común para la estabilidad regional y avancen con sanciones coordinadas.

Además, los gobiernos participantes expresaron su intención de llevar la discusión a la Organización de Estados Americanos (OEA) y solicitar una reunión de consulta en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para analizar posibles acciones colectivas contra estas organizaciones.

El acuerdo marca así un nuevo paso en la estrategia del Escudo de las Américas, aunque la implementación concreta de las medidas dependerá de los procedimientos legales internos de cada uno de los países participantes.