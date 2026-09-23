Fin de la guerra, bloqueo y activos: las condiciones que Irán exige a EEUU + Agregar ámbito en









Teherán reclamó el fin de las hostilidades, del bloqueo naval y de la presión económica. También exigió la liberación de activos iraníes.

Irán transmitió a Estados Unidos una serie de condiciones para avanzar en una salida al conflicto.

Irán transmitió a Estados Unidos una serie de condiciones para avanzar en una salida al conflicto, mediante conversaciones indirectas desarrolladas en Nueva York con la intervención de Qatar como mediador, según informó este miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, a la agencia estatal Irna.

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El funcionario explicó que Teherán planteó una serie de reclamos para avanzar en las conversaciones con Washington. Las condiciones abarcan el plano militar y económico y fueron comunicadas a través del mediador qatarí, en medio de los intentos por encontrar una salida a las hostilidades.

Esmail Baghaei confirmó que Qatar actuó como intermediario para transmitir los reclamos iraníes. Cancillería de Irán Cuáles son las condiciones que Irán le exige a Estados Unidos Según detalló Baghaei, Irán estableció cinco condiciones en los contactos indirectos con Estados Unidos:

El fin de la guerra en todos los frentes.

El cese de los “Actos de agresión” por parte de Estados Unidos.

El fin del bloqueo naval.

El fin de la “guerra económica”.

La liberación de los activos iraníes. De esta manera, Teherán dejó planteados sus principales reclamos a Washington en las conversaciones mantenidas mediante Qatar. Baghaei no brindó detalles sobre una eventual respuesta estadounidense a las condiciones transmitidas.

Qatar, el mediador entre Irán y EEUU La participación de Qatar permitió que Irán y Estados Unidos mantuvieran un canal indirecto de comunicación en Nueva York. De acuerdo con la información difundida por Irna, fue el mediador qatarí quien intervino en el intercambio y permitió trasladar las condiciones iraníes a la parte estadounidense.

Las conversaciones representan un nuevo movimiento diplomático en medio del conflicto. Teherán busca que cualquier avance esté acompañado por cambios tanto en el frente militar como en el económico, dos aspectos que aparecen entre los principales puntos de sus condiciones. El reclamo por el fin del bloqueo naval se suma, además, a las discusiones en torno al estrecho de Ormuz. Irán había ofrecido reabrir esa estratégica vía marítima si Estados Unidos reducía la presión militar, una propuesta que también fue transmitida a Washington mediante intermediarios. Ahora, la declaración de Baghaei confirma que los contactos entre las partes continuaron en Nueva York y que Teherán formalizó sus condiciones para avanzar. Entre ellas no solo aparece el fin de las hostilidades, sino también medidas destinadas a aliviar la presión económica sobre Irán. Por el momento, no se informó de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos a partir de estas gestiones. Las declaraciones del portavoz iraní dan cuenta de la existencia del canal diplomático y de los reclamos transmitidos por Teherán, mientras Qatar mantiene su papel como intermediario entre las partes.