Javier Milei mantuvo un encuentro con Marco Rubio en Nueva York + Agregar ámbito en









El Presidente estuvo con el secretario de Estado de Donald Trump en el marco de su participación en la Asamblea General de la ONU. Repasaron la agenda bilateral y destacaron la cooperación entre ambos países.

Javier Milei junto a Marco Rubio, en el marco de la Asamablea de la ONU. Instagram Marco Rubio

El presidente Javier Milei mantuvo el martes una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Nueva York, en el marco de su participación en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Según pudo saber este medio, durante el encuentro, ambos funcionarios repasaron la agenda bilateral y ratificaron la continuidad de la cooperación entre la Argentina y Estados Unidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La reunión se produjo un día antes del discurso que Milei brindará ante la Asamblea General de la ONU y formó parte de la agenda del mandatario durante su visita a Nueva York. El encuentro con Rubio había sido anticipado por el Gobierno como uno de los principales compromisos de la gira presidencial.

Según trascendió, Rubio destacó la solidez del vínculo entre ambos países y el nivel de cooperación alcanzado durante los últimos años. La relación bilateral incluye cuestiones económicas, comerciales, energéticas, de seguridad y defensa.

El Presidente Javier Milei se reunió en Nueva York con el empresario Ricardo Salinas Pliego y su esposa, María Laura Medina. pic.twitter.com/sWgpViS6pv — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 23, 2026 El encuentro también se desarrolló en un contexto de intensificación de la agenda de política exterior de la administración de Javier Milei, que mantiene un alineamiento con Washington y busca profundizar los acuerdos de cooperación con el gobierno de Donald Trump.

Entre los temas que forman parte de la agenda bilateral se encuentran las negociaciones comerciales, la cooperación en materia de seguridad y defensa y distintos proyectos vinculados con infraestructura estratégica. La cuestión Malvinas también forma parte de la política exterior argentina y estará presente en el discurso que Milei dará ante la ONU.

La reunión con Rubio se produjo además durante una visita presidencial marcada por la agenda estadounidense en Naciones Unidas. Milei participó de una reunión del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Trump, y tiene previsto mantener otros encuentros durante su estadía en Nueva York. Javier Milei hablará ante la ONU y se reunirá con empresarios en Nueva York Este miércoles, Milei será uno de los oradores de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde volverá a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y expondrá la posición del Gobierno sobre distintos asuntos de política internacional. Durante su exposición, Milei planteará la posición argentina sobre distintos temas de política exterior y volverá a incluir el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. La intervención se dará en una Asamblea atravesada por conflictos internacionales y debates sobre seguridad, inteligencia artificial y el futuro del sistema multilateral. Luego de su participación en la ONU, el Presidente continuará con una agenda vinculada al ámbito económico y empresarial. Por la tarde encabezará una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica y mantendrá un encuentro con integrantes del Consejo de las Américas y empresarios.