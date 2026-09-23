Delcy Rodríguez se reunió por primera vez con Donald Trump y habló de una nueva etapa entre Venezuela y EEUU

La mandataria interina calificó el encuentro como “histórico”. Energía, minería y seguridad estuvieron entre los principales temas de la agenda bilateral.

Delcy Rodríguez y Donald Trump mantuvieron su primer encuentro desde que la dirigente venezolana asumió el poder interino.

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“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”, expresó Rodríguez a través de una publicación en X , donde brindó detalles sobre los principales asuntos abordados durante el encuentro.

Según explicó la mandataria interina, la conversación estuvo centrada en el fortalecimiento de la relación bilateral y una agenda de cooperación en sectores estratégicos . Entre las áreas mencionadas aparecen energía, minería y seguridad, además de otros asuntos de interés común.

La reunión tuvo lugar al margen de una recepción organizada por Trump para los líderes que participan de la Asamblea General. Por parte de Estados Unidos también estuvieron presentes el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de Gabinete, Susie Wiles; y el consejero Stephen Miller .

Rodríguez también agradeció a Washington por el apoyo brindado después de los terremotos del 24 de junio y destacó el respaldo estadounidense al proceso de reinserción de Venezuela en espacios multilaterales .

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH

“Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo”, sostuvo. Además, afirmó que continuará impulsando una diplomacia orientada a conseguir “resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”.

El petróleo, uno de los ejes de la relación

El acercamiento entre Washington y Caracas se desarrolla después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa durante una operación militar estadounidense en enero, tras la cual Rodríguez asumió el poder interino.

Desde entonces, la administración de Trump puso el foco en la explotación de las reservas petroleras venezolanas. En agosto, Washington y Caracas anunciaron que Estados Unidos asumiría el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles.

Según había explicado Rubio, el objetivo de Washington es estabilizar la economía venezolana y posteriormente avanzar hacia una transición política que derive en elecciones libres y con garantías.

El petróleo ocupa un lugar central en el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela.

Trump, sin embargo, sostuvo recientemente que Venezuela todavía “no está lista” para celebrar los comicios reclamados por sectores de la oposición.

En su discurso ante Naciones Unidas, el presidente estadounidense volvió a referirse al peso energético de ambos países: “El botín pertenece a los vencedores”, afirmó, y agregó que “si se suman (las reservas de) Estados Unidos y Venezuela, es más del 60% del petróleo del mundo”.

La visita de Rodríguez tiene además un componente político y diplomático: es la primera participación de un dirigente venezolano en la Asamblea General de la ONU desde 2018. Su encuentro con Trump suma un nuevo capítulo al acercamiento entre Caracas y Washington tras años de fuertes tensiones.