Feroz temporal en México: las lluvias arrastraron decenas de vehículos hasta el mar + Agregar ámbito en









El episodio impactó en Guaymas y San José del Cabo. Se reportaron víctimas fatales, evacuaciones y numerosos rescates. En menos de una hora, la acumulación de agua superó ampliamente los valores pronosticados.

Un temporal sorprendió a México y dejó autos flotando en el mar. Las imágenes.

Un fuerte temporal provocó graves inundaciones en el noroeste de México y dejó al menos una persona fallecida. Las lluvias afectaron a los habitantes de Guaymas y San José del Cabo, donde el agua avanzó con tanta fuerza que arrastró decenas de vehículos, incluidos camiones, hasta el mar. También hubo evacuaciones y numerosos rescates.

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El fenómeno se produjo durante la mañana del viernes, cuando las precipitaciones superaron ampliamente lo previsto por las autoridades. Aunque el pronóstico anticipaba lluvias leves, en apenas 45 minutos se acumularon 120 milímetros de agua, provocando el desborde de cauces y anegamientos en distintos sectores.

En Guaymas, estado de Sonora, una de las situaciones más graves se registró en el arroyo Las Palmas. La crecida arrastró al menos diez vehículos y generó complicaciones para las personas que quedaron atrapadas por la corriente. Según informaron medios locales, una persona murió cuando el taxi en el que viajaba fue llevado por el agua y el barro.

Ante la emergencia, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dispuso el despliegue de equipos de asistencia con participación de paramédicos, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. El objetivo fue auxiliar a los afectados y poner a resguardo a las familias que se encontraban en zonas de riesgo.

En San José del Cabo, en tanto, las inundaciones también obligaron a activar un amplio dispositivo de emergencia. Una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue evacuada de manera preventiva: 356 personas, entre pacientes y trabajadores de la salud, debieron abandonar el establecimiento.

Las fuertes lluvias en #LosCabos dejaron 41 personas rescatadas y 18 vehículos afectados. Además, 356 personas fueron evacuadas de una clínica del IMSS en San José del Cabo como medida preventiva. Autoridades mantienen operativos de auxilio ante pronóstico de más precipitaciones. https://t.co/Yftjs76IVF — El Mexicano (@ElMexicanOnline) October 31, 2026 Los equipos de rescate realizaron al menos 12 intervenciones en diferentes sectores de la ciudad, entre ellos Costa Azul, Santa Rosa, el arroyo Ricardo Flores Magón y El Tildillo. De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, 41 personas fueron rescatadas y 18 vehículos resultaron afectados. Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió en el arroyo Costa Azul, donde la corriente desplazó varios automóviles hasta la zona de playa. Residentes señalaron que trabajadores de hoteles cercanos suelen dejar sus vehículos estacionados en las inmediaciones del cauce, por lo que algunas de las unidades arrastradas podrían haber estado allí cuando comenzó la crecida. Protección Civil emitió recomendaciones ante nuevas lluvias Protección Civil difundió una serie de advertencias para evitar nuevos incidentes. Entre las principales recomendaciones, pidió no pasar calles anegadas ni cauces de agua, ya sea caminando o en vehículos, debido a que el nivel puede subir rápidamente incluso cuando las precipitaciones pierden intensidad. Las autoridades mantenían la vigilancia en las zonas afectadas ante la posibilidad de nuevas lluvias moderadas a fuertes.

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