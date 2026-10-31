Donald Trump aseguró que Flávio Bolsonaro puede quedarse en EEUU "todo el tiempo que quiera"

El presidente estadounidense respaldó la permanencia del hijo de Jair Bolsonaro. El senador llegó a Florida junto con su familia, pese a una decisión judicial que había ordenado retirarle el pasaporte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que el senador brasileño Flávio Bolsonaro podrá permanecer en territorio norteamericano "todo el tiempo que quiera" , luego de abandonar Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La declaración suma un nuevo capítulo a la tensión política y diplomática entre Washington y Brasilia, después de la salida del dirigente bolsonarista y su llegada a Florida junto con su familia.

Trump realizó las declaraciones este sábado 31 de octubre ante periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, durante una celebración de Halloween. Consultado sobre la situación del senador brasileño, el mandatario respondió que podía quedarse en Estados Unidos por tiempo indefinido. Además, volvió a cuestionar el proceso electoral de Brasil y afirmó: "En mi opinión, las elecciones fueron una desgracia".

La decisión representa un respaldo público a Flávio Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos después de la derrota electoral del domingo 25 de octubre. Sin embargo, Trump aclaró que no tiene previsto reunirse con él y que tampoco planea involucrarse en sus aspiraciones políticas.

El dirigente brasileño había perdido el balotaje frente a Lula, quien consiguió el 51,79% de los votos, contra el 48,21% obtenido por su rival. La derrota puso fin a las aspiraciones presidenciales del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, aunque el senador había cuestionado el resultado y se había presentado como el "verdadero presidente" de Brasil.

La partida de Flávio Bolsonaro estuvo rodeada de controversias. Después de perder las elecciones, el senador abandonó Brasil junto con su esposa y sus dos hijas, en medio de una investigación judicial por presuntas operaciones de lavado de dinero.

La salida se produjo luego de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la revocación de su pasaporte. La medida se vinculó con las investigaciones que enfrenta el legislador y con la posibilidad de que abandonara el país para evitar eventuales consecuencias judiciales.

La familia Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, Misiones. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, los cuatro integrantes ingresaron con documentación válida y sin impedimentos legales registrados para cruzar la frontera.

Posteriormente, abordaron un avión privado que los trasladó hacia Ecuador y desde allí continuaron el viaje hasta Miami, donde llegaron el miércoles 28.

La salida generó cuestionamientos en Brasil, debido a que se produjo después de la orden judicial sobre sus documentos de viaje. La Policía Federal brasileña no registró oficialmente su salida del territorio nacional y el episodio abrió interrogantes sobre el recorrido realizado hasta llegar a Estados Unidos.

Qué dijo el Gobierno de Estados Unidos sobre su llegada

Trump no fue el único integrante de su administración que se refirió al caso. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo este sábado que el Gobierno estadounidense no participó directamente en las gestiones que permitieron la salida de Bolsonaro de Brasil.

"El Gobierno de Estados Unidos no estuvo involucrado directamente en ninguno de los movimientos" que condujeron a su partida, afirmó el funcionario, quien también confirmó que Washington autorizó su ingreso cuando llegó a un punto de entrada estadounidense.

Sin embargo, versiones periodísticas señalaron que Jason Miller, funcionario vinculado a la Casa Blanca, habría colaborado en la organización del viaje.

Otro punto relevante es la situación migratoria del senador. Según informó Reuters, Bolsonaro ingresó a Estados Unidos mediante un permiso humanitario (humanitarian parole), un mecanismo que habitualmente autoriza una permanencia de hasta un año. La declaración de Trump sobre la posibilidad de quedarse indefinidamente abre interrogantes sobre cómo se resolverá su situación migratoria a futuro.

Por su parte, Rubio mantuvo una conversación con el canciller brasileño Mauro Vieira durante una reunión del G20 en Atlanta. Ambos funcionarios prevén volver a encontrarse en las próximas semanas, en una instancia diplomática que podría servir para abordar las diferencias entre los dos gobiernos.

La controversia se produce en un momento de tensión entre Washington y Brasilia. Trump cuestionó reiteradamente el tratamiento judicial que recibió la familia Bolsonaro y volvió a poner en duda el resultado electoral brasileño, pese a que observadores internacionales describieron los comicios como libres y justos.

La situación de Flávio también tiene implicancias para el futuro del bolsonarismo. Desde Estados Unidos, el senador manifestó su intención de liderar la oposición brasileña, mientras que su padre, Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Por ahora, la Casa Blanca no confirmó un respaldo a las aspiraciones políticas del senador ni un encuentro entre Trump y el dirigente brasileño. Sin embargo, el ofrecimiento público de permitirle permanecer en Estados Unidos sin un plazo definido agrega un nuevo elemento de tensión a la relación bilateral y deja abierta la incógnita sobre el papel que Flávio Bolsonaro buscará desempeñar en la política brasileña desde el exterior.