Quién era "El Komanche", el streamer que fue encontrado sin vida en México

El joven salvadoreño tenía 30 años.

El mundo del streaming está de luto ante el reciente fallecimiento del reconocido streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, quien fue encontrado sin vida en Monterrey, México, según confirmó su representante Byron Reyes tras hablar con su familia.

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De acuerdo con los primeros reportes policiales, el hallazgo del cuerpo del youtuber de 30 años ocurrió este domingo en una propiedad ubicada en la colonia Paseo de Cumbres, en la calle Paseo de Niza. Los vecinos fueron quienes advirtieron que la puerta estaba abierta desde el día anterior y, ante la sospecha de un robo, los propietarios del inmueble se acercaron al lugar.

Dentro del inmueble, encontraron el cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años sin signos vitales que, aparentemente, sería el youtuber previamente mencionado. Además, no se habrían observado señales visibles de violencia en el domicilio.

¿Quién era El Komanche? Carlos Gómez inició su carrera en el streaming en el 2015, ganando notoriedad en la plataforma Twitch con sus videos. Su momento de mayor influencia sucedió en 2020 y 2022 con sus transmisiones en vivo de videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite.

Al momento de su fallecimiento, el influencer acumulaba 1.716.878 seguidores en Twitch, 886.000 en Instagram y 33.700 en Kick.

El Komanche fue uno de los organizadores de los Squid Craft Games, un evento que recrea en Minecraft las pruebas de la serie de Netflix El juego del calamar, y que enfrenta a cientos de creadores de contenido de habla hispana de todo el mundo. Previo a su sorprendente final, había enfrentado una "cancelación" en redes sociales por una acusación de acoso público de parte de Fernanda Val, una creadora de contenido. También su participación en "La Velada del Año", un evento de Ibai Llanos, fue dada de baja luego de que rompiera un acuerdo de confidencialidad al anunciar su participación en el combate.

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