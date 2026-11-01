Del petróleo a la inteligencia artificial: Aramco compra el 49% de la empresa tecnológica Humain por u$s2.600 millones + Agregar ámbito en









La mayor compañía energética saudí amplía su apuesta de negocios con una participación millonaria en el sector tecnológico. El acuerdo combina inversiones, infraestructura informática y desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial.

Aramco aportará unos u$s2.600 millones en efectivo durante 2026, además de activos de inteligencia artificial, computación y tecnología digital. El fondo soberano PIF conservará el 51% de Humain. ChatGPT IA

Aramco, una de las mayores compañías energéticas del mundo y emblema de la industria petrolera de Arabia Saudita, concretó su desembarco en el negocio de la inteligencia artificial. La empresa adquirió el 49% de Humain, una compañía tecnológica respaldada por el Estado saudí, mediante una operación que contempla una inversión de aproximadamente u$s2.600 millones, además de la transferencia de activos vinculados con IA, computación y tecnología digital.

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El acuerdo fue anunciado este domingo por Aramco y el Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano saudí que conservará el 51% restante de la compañía. La operación se concretó a través de una subsidiaria íntegramente controlada por la petrolera y busca acelerar la expansión internacional de Humain, que aspira a convertirse en un actor global del sector tecnológico. La inversión en efectivo se realizará durante 2026 y equivale a unos 9.900 millones de riales saudíes.

Aramco diversifica su negocio: invierte u$s2.600 millones para entrar en el mercado de la IA Fundada en mayo de 2025, Humain desarrolla un ecosistema tecnológico que abarca distintas etapas de la industria de la inteligencia artificial: centros de datos de última generación, infraestructura de computación de alto rendimiento, plataformas de nube, modelos avanzados y soluciones para empresas y organismos públicos. Entre sus desarrollos figura ALLaM, un modelo de lenguaje multimodal en árabe diseñado para procesar y generar contenidos en ese idioma.

Uno de los principales objetivos de la compañía es desplegar una capacidad de 3 gigavatios en centros de datos destinados a inteligencia artificial para 2030. El plan apunta a responder al crecimiento de la demanda de potencia informática tanto en Medio Oriente como en otros mercados internacionales y posicionar a Arabia Saudita como exportador de infraestructura y servicios tecnológicos.

Para Aramco, la operación también representa una oportunidad de trasladar sus desarrollos tecnológicos al negocio industrial. La petrolera prevé utilizar la infraestructura de Humain para incorporar inteligencia artificial a sus operaciones globales, mejorar procesos y desarrollar nuevas aplicaciones. Su presidente ejecutivo, Amin H. Nasser, afirmó que desde 2023 la compañía generó u$s11.300 millones en valor asociado a sus inversiones tecnológicas, con una contribución significativa de las soluciones de inteligencia artificial.

La adquisición se inscribe en la estrategia de diversificación económica de Arabia Saudita, que busca reducir su dependencia histórica de los hidrocarburos y desarrollar nuevos sectores productivos. Con el respaldo financiero del PIF y la participación de Aramco, Humain buscará ampliar sus capacidades, atraer inversiones y competir en un mercado internacional en el que la infraestructura informática, los centros de datos y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial concentran cada vez más capital.