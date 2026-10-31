Franco Colapinto afronta la última práctica libre y la clasificación del GP de México de F1: horario, cómo y dónde ver en vivo

El piloto argentino de Alpine volverá a salir a pista este sábado, después de finalizar 16° en el segundo entrenamiento del viernes. La tercera práctica será la última oportunidad para ajustar el monoplaza antes de la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1.

Franco Colapinto afrontará este sábado 31 de octubre la tercera y última práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1 , que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez . El piloto de Alpine buscará mejorar su rendimiento después de una jornada inicial en la que terminó lejos de los primeros puestos y reconoció que todavía existen aspectos por corregir en su monoplaza.

El argentino volverá a competir desde las 14:30 , mientras que la clasificación comenzará a las 18:00 . Ambas sesiones serán determinantes para establecer sus posibilidades de cara a la carrera del domingo, que se disputará a 71 vueltas.

Durante el viernes, Colapinto participó únicamente de la segunda práctica libre, debido a que Alpine cedió su asiento al italiano Gabriele Minì durante el primer entrenamiento, en cumplimiento de la normativa que exige dar oportunidades a pilotos debutantes.

En su primera salida a pista del fin de semana, el bonaerense registró un tiempo de 1:19.132 , que lo ubicó en el 16° puesto , a siete décimas de su compañero Pierre Gasly , quien finalizó octavo.

La actividad del viernes comenzó sin la presencia de Franco Colapinto, ya que Gabriele Minì, de 21 años , ocupó su lugar en el Alpine A526 durante la primera sesión. El piloto italiano completó 20 vueltas y terminó en el 14° puesto , con un registro de 1:19.946 . Por su parte, Pierre Gasly consiguió el sexto mejor tiempo y superó al debutante por 0,736 segundos .

Colapinto se mostró disconforme con su rendimiento en la segunda práctica. Archivo

La primera tanda quedó en manos de Charles Leclerc, quien marcó 1:18.128 al volante de su Ferrari. Durante la segunda práctica, Colapinto recuperó su asiento y comenzó a trabajar en la puesta a punto del vehículo. Inicialmente utilizó neumáticos medios para familiarizarse con las condiciones del circuito y buscar una configuración que le permitiera mejorar sus tiempos.

Posteriormente, el argentino probó el compuesto blando y realizó simulaciones con mayor carga de combustible, con el objetivo de analizar el comportamiento del monoplaza en condiciones similares a las de carrera.

Sin embargo, no logró acercarse a los registros de su compañero de equipo y terminó 16°, a aproximadamente 1,3 segundos de Leclerc, quien volvió a liderar la sesión. El monegasco encabezó nuevamente los tiempos con Ferrari, por delante de Lando Norris, de McLaren, y George Russell, de Mercedes.

La palabra de Franco Colapinto tras el primer día del GP de México

Después de completar la segunda práctica libre, Franco Colapinto analizó su desempeño en una entrevista con ESPN y reconoció que todavía necesita encontrar un mejor equilibrio en su Alpine.

“No tan mal, creo que hay mucho por mejorar”, expresó el piloto de 23 años, quien identificó algunos sectores del trazado en los que perdió tiempo respecto de sus rivales.

“Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron un poco, pero hay mucho por trabajar para mañana”, explicó.

El argentino buscará aprovechar la última sesión de entrenamientos para corregir esas dificultades antes de la clasificación, especialmente en las curvas donde el monoplaza mostró mayores limitaciones.

Por último, destacó la importancia del trabajo que realizará junto a los ingenieros de Alpine para encontrar una configuración más competitiva: “Hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas y dar un paso, pero hay lugares claros para mejorar, veremos qué hay que hacer para mañana”.

La necesidad de mejorar el rendimiento también aparece en un contexto complicado para Colapinto, quien intentará recuperarse después de una seguidilla de cuatro abandonos en las últimas cinco carreras.

En la previa del Gran Premio de México, Franco Colapinto confirmó que Alpine decidió concentrar sus recursos en el desarrollo del monoplaza de la próxima temporada, por lo que no incorporará nuevas actualizaciones al vehículo actual. “Estamos enfocando el auto en el desarrollo para el 2027. Este año ya no lo vamos a seguir mejorando”, explicó el piloto argentino.

La decisión responde a la estrategia de la escudería de priorizar el próximo campeonato, cuando la categoría introducirá modificaciones en su reglamento técnico.

A pesar de las dificultades de la temporada actual, Colapinto señaló que el equipo trabaja en alternativas para mejorar su competitividad a futuro. “Hay un par de ideas para dar un salto y hay gente que está pensando y está yendo en una buena dirección”, afirmó.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1

El Gran Premio de México 2026 tendrá un formato tradicional, sin carrera sprint. La actividad continuará este sábado con el último entrenamiento y la clasificación, mientras que la competencia principal se desarrollará el domingo.

Los horarios para Argentina son los siguientes:

Sábado 31 de octubre, 14:30: tercera práctica libre.

Sábado 31 de octubre, 18:00: clasificación.

Domingo 1° de noviembre, 17:00: carrera principal, a 71 vueltas.

La actividad podrá seguirse a través de Fox Sports en Argentina, Disney+ en Sudamérica y F1 TV. La transmisión también estará disponible mediante DAZN.

El Autódromo Hermanos Rodríguez cuenta con una extensión de 4,304 kilómetros y 17 curvas, además de encontrarse a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Esta altitud representa un desafío para los equipos, debido a que la menor densidad del aire afecta la carga aerodinámica y obliga a prestar especial atención a la refrigeración de los motores y los frenos.

La fecha también tendrá otros dos atractivos con la posibilidad de que Andrea Kimi Antonelli alcance el título mundial y la celebración de la carrera número 300 de Sergio Checo Pérez, quien competirá frente al público de su país.

Para Colapinto, en tanto, el objetivo inmediato será aprovechar la última hora de entrenamientos para reducir la diferencia con Gasly y llegar en mejores condiciones a la clasificación del sábado.