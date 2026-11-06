ANSES cambia el calendario de noviembre: cronograma confirmado para DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Los feriados por la visita del Papa movieron los primeros pagos del mes y algunas terminaciones de DNI pasarán a cobrar el mismo día.

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberán consultar las fechas de noviembre, ya que el día de cobro también depende de la prestación que reciben.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) reorganizó los pagos de noviembre y los primeros jubilados y pensionados en cobrar serán quienes tengan el DNI terminado en 0, 1, 2 o 3. Los feriados por la visita del papa León XIV obligaron a modificar algunas fechas previstas para el comienzo del mes.

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El nuevo cronograma contempla cambios para distintas prestaciones sociales . Además, los beneficiarios recibirán sus haberes con un aumento y, en determinados casos, un bono extraordinario que se sumará al monto mensual.

La modificación responde a los feriados establecidos por el Gobierno nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina . El Decreto 1103/2026 dispuso varias jornadas de descanso que afectan el funcionamiento habitual de distintas actividades y organismos públicos.

Los jubilados con DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 11 y 12 de noviembre, después de los feriados por la visita del Papa.

El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país , mientras que el martes 10 alcanzará únicamente a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba . Por su parte, el miércoles 11 tendrá el mismo carácter en la provincia de Buenos Aires .

Ante esta situación, ANSES reorganizó las primeras acreditaciones del mes. Los jubilados con documentos terminados en 0 y 1, que originalmente tenían previsto cobrar los días 9 y 10, pasarán a recibir sus haberes el 11 y 12, respectivamente.

El cambio también alcanza a quienes tienen DNI finalizados en 2 y 3, que compartirán una misma fecha de cobro. De esta manera, los primeros pagos de jubilaciones y pensiones mínimas quedarán distribuidos entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre.

ANSES: cuándo cobro si mi documento termina en esos números

Las nuevas fechas dependen de la prestación que recibe cada persona. Para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre

DNI terminados en 3: viernes 13 de noviembre

Quienes perciben una jubilación superior al haber mínimo tendrán que esperar hasta la última semana del mes. Los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el martes 24, mientras que aquellos terminados en 2 y 3 recibirán el dinero el miércoles 25.

Para los titulares de Pensiones No Contributivas, el esquema será diferente. Las terminaciones 0 y 1 tendrán su acreditación el 11 de noviembre, mientras que las finalizadas en 2 y 3 cobrarán el jueves 12.

También hay fechas específicas para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo. Los DNI terminados en 0 cobrarán el 11; los finalizados en 1, el 12; aquellos que terminen en 2 recibirán el pago el 13; y los documentos terminados en 3 tendrán su turno el lunes 16.

Dos beneficiarios con la misma terminación de DNI pueden cobrar en fechas diferentes, dependiendo de la prestación que reciban de ANSES. ANSES

Cómo impacta el aumento de noviembre en las primeras fechas de cobro

Los jubilados y pensionados recibirán sus haberes de noviembre con un aumento del 1,93%, correspondiente a la inflación de septiembre. La actualización se aplica automáticamente, por lo que no será necesario realizar ningún trámite para cobrar el nuevo monto.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $444.158,46, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.988.765,82. A su vez, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.

Esto significa que un jubilado que cobra la mínima recibirá $514.158,46 en noviembre, sumando su haber actualizado y el refuerzo completo. Aquellos que perciban un importe superior al mínimo, pero inferior a esa cifra, podrán acceder a un adicional proporcional hasta alcanzar dicho monto.

El incremento también modifica otras prestaciones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor llegará a $355.326,77, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedarán en $310.910,92. Con el bono de $70.000, los importes alcanzarán los $425.326,77 y $380.910,92, respectivamente.

Tanto el aumento como el refuerzo extraordinario se incorporarán a las liquidaciones correspondientes a noviembre. Por eso, los primeros beneficiarios alcanzados por el nuevo calendario ya recibirán sus haberes con los valores actualizados.

Cuándo cobro ANSES: calendario completo de noviembre 2026

Jubilaciones y Pensiones que perciben hasta un haber mínimo

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y Pensiones que perciben más de un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)