"Firme rechazo" al recuento electoral en Honduras: duro comunicado conjunto de Argentina y 7 países latinoamericanos

Además del gobierno de Javier Milei firman Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Los 8 países reafirmaron el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura mandatario electo. Foto: La Prensa

Argentina y 7 países latinoamericanos rechazaron este sábado el decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro que ordena un recuento general de votos, tras unas elecciones que son cuestionadas por el oficialismo y otras fuerzas políticas. Además, reafirman el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura mandatario electo.

"Los países firmantes expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro que ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática", expresaron Argentina junto a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Castro aprobó este sábado un decreto legislativo que ordena el recuento "voto por voto" de las casi 20.000 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las recientes elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Con esta medida se anula la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), que había proclamado como ganador de los comicios al conservador Nasry 'Tito' Asfura, apoyado por Donald Trump.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2010105065172803822&partner=&hide_thread=false COMUNICADO CONJUNTO DE ARGENTINA, BOLIVIA, COSTA RICA, ECUADOR, GUATEMALA, PARAGUAY, PERÚ y REPÚBLICA DOMINCANA SOBRE LA SITUACIÓN EN HONDURAS



https://t.co/IdPRVGGUY6 — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 10, 2026 "Reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional", agrega el comunicado conjunto.

¿Qué dice el decreto firmado por Xiomara Castro? El decreto ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un nuevo escrutinio de votos, argumentando que en el conteo previo se excluyeron: 306 actas en la elección presidencial (1.6% del total), 2.620 actas en la elección de diputados (13.21%) y 1.848 actas pendientes en elecciones municipales (9.65%).

El decreto también ordena procesar y resolver las impugnaciones presentadas por los candidatos, lo que sugiere que hay denuncias formales sobre irregularidades en el proceso electoral. La medida sucede luego de que el poder legislativo hondureño aprobara el recuento. La candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, había desconocido los comicios, denunciado fallas en el sistema de transmisión y acusado injerencia internacional. El partido exige la nulidad total, pidió activar denuncias ante organismos regionales y convocó protestas para el 13 de diciembre.

