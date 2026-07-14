La princesa heredera de Noruega recibió el alta médica tras su trasplante de pulmón + Agregar ámbito en









A Mette-Marit le detectaron en 2018 una variante inusual de una afección que genera severos problemas para respirar.

Princesa heredera de Noruega, Mette-Marit.

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega recibió el alta hospitalaria, casi un mes después de haber sido sometida a un trasplante de pulmones. La Casa Real dio a conocer la noticia, confirmando el favorable avance en la recuperación de la esposa del príncipe Haakon, quien a sus 52 años enfrentaba desde 2018 una variante inusual de fibrosis pulmonar, una condición que limita de forma severa la capacidad respiratoria. El progresivo avance de esta dolencia la llevó a pasar por el quirófano a mediados de junio para someterse a este trasplante, el cual concluyó con éxito.

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El doctor Are Holm, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo, detalló el panorama actual de la paciente en el anuncio oficial de la Corona, señalando que "el estado de salud de la princesa heredera es bueno, dadas las circunstancias". A través del mismo comunicado oficial, Mette-Marit dedicó unas palabras de gratitud tanto a los equipos de salud como a los donantes y a la ciudadanía en general. "Agradezco profundamente las muestras de apoyo que tantas personas de toda Noruega me han brindado durante mi enfermedad. Me dieron fuerzas cuando más las necesitaba. Muchas gracias", manifestó la princesa.

A pesar de esta notable mejoría, el camino hacia una recuperación completa requerirá cautela y constancia. El especialista del centro hospitalario precisó que, a lo largo del próximo semestre, la princesa heredera se someterá a "un programa de rehabilitación y será objeto de un estrecho seguimiento para detectar posibles complicaciones, como el rechazo del trasplante o infecciones". Asimismo, el médico advirtió sobre los plazos habituales de este tipo de tratamientos, aclarando que, "incluso en el mejor de los casos, suele hacer falta alrededor de un año para que el estado de salud del paciente entre en una fase más estable".

El príncipe Haakon expresó su "inmenso alivio al ver que la princesa heredera regresa a casa desde el hospital". El príncipe Haakon celebra el regreso de Mette-Marit de Noruega Por su parte, el príncipe Haakon no ocultó su felicidad por tener de vuelta a su esposa en el hogar familiar, expresando su "inmenso alivio al ver que la princesa heredera regresa a casa desde el hospital". El esperado regreso se produce poco después de que el Palacio Real compartiera el pasado 6 de julio los primeros retratos de la princesa tras la cirugía.

En las foto se la pudo ver disfrutando del triunfo de la selección noruega de fútbol frente a Brasil por un marcador de 2-1 en el Mundial, un encuentro que la pareja presenció desde el palacio real, aun cuando en ese momento el equipo médico no le había otorgado el alta definitiva.

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