El gobierno venezolano actualizó el balance de víctimas a casi tres semanas del doble sismo que sacudió al país. Además de los fallecidos, ya se contabilizan 16.740 heridos, más de 6.400 personas rescatadas.

Terremotos en Venezuela: encontraron más cuerpos y ya son 4.561 los muertos.

mEl número de víctimas por los terremotos en Venezuela continúa en aumento. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez , informó este lunes que ya se registraron 4.561 muertos y 16.740 heridos como consecuencia de los dos sismos que sacudieron al país el pasado 24 de junio .

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Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 , ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron el colapso de edificios, severos daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.

A través de la red social X, Rodríguez detalló que 6.462 personas fueron rescatadas desde el inicio de las tareas de emergencia y que 128.324 familias recibieron asistencia. Además, precisó que en los operativos participan 2.471 rescatistas internacionales , 30.989 efectivos desplegados y 30.692 voluntarios .

La magnitud del desastre obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente de Venezuela . Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años, debido a la destrucción de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.

Aunque las autoridades dieron por finalizada la búsqueda de sobrevivientes, los equipos de rescate continúan retirando cuerpos de entre los escombros en las zonas más afectadas. El doble terremoto dejó severos daños en el estado de La Guaira, donde más de 850 edificios sufrieron afectaciones y 190 colapsaron por completo . Además, miles de personas permanecen sin hogar y alojadas en campamentos temporales mientras avanza la asistencia humanitaria.

Venezuela pidió a la ONU desbloquear fondos para la reconstrucción

En ese contexto, el canciller venezolano, Yván Gil, reclamó que los países miembros de la ONU habiliten el desbloqueo de los fondos soberanos retenidos al Estado para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas.

"Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados", sostuvo el funcionario.

Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y rescate, mientras continúa la asistencia a miles de familias damnificadas y la evaluación de los daños provocados por los terremotos.