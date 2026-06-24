Francia confirmó el primer caso de ébola fuera de África y enciende las alarmas + Agregar ámbito en









El paciente es un profesional de la salud que arribó en un vuelo desde la República Democrática del Congo, país que atraviesa un severo brote de la enfermedad.

El brote de ébola se expande por África y registra su primer contagio en Europa.

Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron el primer contagio de ébola en la historia del país. Se trata de un médico que contrajo el virus en la República Democrática del Congo, nación que enfrenta una grave crisis epidemiológica junto a Uganda. El hecho marca un hito preocupante al ser el primer positivo de esta fiebre hemorrágica mortal fuera de África en el brote actual.

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Tras arribar a la capital francesa el martes, la cartera sanitaria precisó que el profesional "embarcó en un vuelo comercial procedente de Kinshasa y era prácticamente asintomático, salvo por dolores de cabeza". Sin embargo, el escenario cambió en el aire. La condición del doctor "empeoró ligeramente durante el vuelo", un factor que obligó a activar un estricto protocolo de emergencia: apenas tocó suelo parisino fue aislado y derivado a un centro médico, "incluso antes de que la enfermedad fuera identificada oficialmente".

Respecto a su evolución actual, el último parte oficial transmitió tranquilidad al confirmar que el paciente se encuentra en "estado estable" y presenta una carga viral "muy baja".

En paralelo, la aerolínea donde viajó, Air France, ratificó que el traslado se efectuó en una de sus líneas comerciales y colaboró de inmediato con la investigación al poner a disposición de los funcionarios el listado completo de los pasajeros a bordo. "Las autoridades sanitarias se están encargando de contactar con estos pasajeros", declaró la compañía.

francia ebola La cartera sanitaria precisó que el profesional "embarcó en un vuelo comercial procedente de Kinshasa y era prácticamente asintomático, salvo por dolores de cabeza. Ébola en Francia: el gobierno monitorea el caso y afirma que el riesgo es bajo Desde la oficina del primer ministro Sébastien Lecornu aseguraron que se encuentran monitoreando el escenario "muy de cerca". En sintonía con la calma gubernamental, el Ministerio de Sanidad puso paños fríos a la situación al recalcar que el riesgo de transmisión comunitaria sigue siendo bajo. Por otra parte, se conoció que el profesional afectado pertenece al equipo de la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA), según confirmó la propia organización médico-humanitaria. El contagio enciende las alarmas sobre la seguridad en el terreno, ya que los cooperantes que operan en estas regiones de riesgo deben cumplir estrictamente con un aislamiento preventivo de 21 días tras haber estado expuestos a pacientes con el virus.

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