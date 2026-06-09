La OMS confirmó más de 100 nuevas muertes por ébola en la República Democrática del Congo

El brote afecta a la provincia oriental de Ituri, que concentra el 94% de los casos. La OMS considera un riesgo de propagación “alto” en África subsahariana mientras un último balance aumentó las muertes sospechosas a más de 200.

La OMS desplegó más de 100 expertos en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, entre los que se cuentan epidemiólogos y especialistas en vacunas.

Al menos 101 personas más fallecieron en la actual epidemia de ébola de la variante Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) , como un último conteo oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . El país ya confirmó 550 casos y 19 pacientes recuperados, según informó la organización este martes.

El brote afecta principalmente a la provincia oriental de Ituri , que concentra el 94 % de los casos detectados, según precisó el director de operaciones de respuesta a emergencias de la OMS, Abdirahman Mahamud , en una videoconferencia desde Bunia, localidad identificada como el epicentro de la epidemia.

El virus cruzó fronteras, con la confirmación de 19 casos en Uganda , donde se contabilizan dos fallecimientos y una tercera muerte bajo sospecha, informó Mahamud en la misma rueda de prensa.

La OMS considera que el riesgo de propagación del brote es “alto” en África subsahariana y “bajo” a escala global, debido a la movilidad regional y a la falta de una vacuna autorizada o tratamiento específico para la cepa Bundibugyo.

La OMS desplegó más de 100 expertos en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, entre los que se cuentan epidemiólogos y especialistas en vacunas, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de la red sanitaria nacional. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitó este sábado Bunia, donde tiene previstas reuniones con autoridades locales, provinciales y trabajadores de la OMS en terreno, según comunicó la oficina regional de la agencia sanitaria en África.

ebola (2) La OMS busca reforzar la capacidad de respuesta y su director general tiene previstas reuniones con autoridades. AFP

Tedros había llegado el viernes a Kinsasa, capital de la RDC, donde sostuvo encuentros con la primera ministra, Judith Suminwa, y con el equipo humanitario de las Naciones Unidas en el país. Durante su visita, el jefe de la OMS instó a un alto el fuego en las zonas afectadas, ya que la persistencia del conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes dificulta la respuesta a la epidemia.

El último balance de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) eleva a 246 las muertes sospechosas relacionadas con la decimoséptima epidemia de ébola registrada en la RDC desde 1976. Según la UA, el virus también se ha extendido a Uganda, donde se han notificado nueve contagios, incluida la muerte de un paciente congoleño considerado caso importado.

Las mujeres, en la primera línea del brote de ébola: cuidan a los enfermos y enfrentan mayores riesgos

Autoridades sanitarias aseguraron que las mujeres son las principales cuidadoras durante el ébola y además las más expuestas al contagio. Fue luego de una serie de comparaciones con anteriores contagios y sostienen que "esperan patrones similares" en esta ocasión.

El brote se identificó con semanas de retraso porque al principio no se hicieron pruebas diagnósticas para Bundibugyo, una variedad inusual del virus. Así, las autoridades congoleñas confirmaron este miércoles 363 casos, incluidos 62 fallecimientos, y se sospechan más, indicó la agencia AP.

En el primer brote registrado en la década de 1970, las mujeres representaron el 56% de las muertes, según ONU Mujeres. Durante el brote de 2018-2020 en Congo, el más mortífero en la historia del país, las mujeres y las niñas constituyeron cerca de dos tercios de los casos reportados.

“Sin duda veremos que el mismo patrón emerge en el brote actual. La transmisión del ébola sigue realidades sociales. El virus se propaga a lo largo de las líneas del cuidado, el trabajo doméstico, el trabajo sanitario en primera línea y las prácticas funerarias”, sostuvo en un comunicado la jefa de acción humanitaria de ONU Mujeres Sofia Calltorp.