Francia '98: exministra francesa admitió que suspendieron los controles sorpresa al seleccionado campeón del mundo + Agregar ámbito en









La exministra del país europeo lo reveló en un documental emitido en cadena televisiva, luego de negarlo siempre que se le preguntó.

Francia obtuvo su primer Mundial en 1998. @bongartz_fotografiert

A casi 30 años del Mundial 1998 obtenido por la Selección francesa, la exministra de Deportes, Marie-George Buffet, admitió que suspendieron los controles antidopaje no anunciados al equipo por una polémica que sucedió un año antes del certamen.

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En el documental “Zidane, la creación de una leyenda", emitido por BFMTV, Buffet dijo que la razón para interrumpir esta medida se dio a causa de un episodio ocurrido en una concentración en Tignes 1997.

El plantel de Francia en 1998. @bongartz_fotografiert En ese momento, los jugadores, el técnico Aimé Jacquet y la Federación Francesa de Fútbol criticaron duramente el operativo por interrumpir la preparación del equipo. Si bien es más que cuestionable esta decisión, todos los futbolistas dieron negativo cuando les tocó hacerse las pruebas.

En el documental, Alain Garnier, el médico designado por el Ministerio de Deportes para realizar los análisis, afirmó que tenía una clara indicación por parte de la FFF: “No debía volver a molestar a la selección francesa hasta el Mundial. En otras palabras, nada de pruebas sorpresa”. Además, contó que estas instrucciones fueron dadas verbalmente.

David Trezeguet en el Mundial de Francia 1998. Ante estas primeras declaraciones, Buffet sentenció: “Si el Dr. Garnier lo dice, entonces sí, debe ser cierto. No lo expresamos así, pero viene a ser lo mismo. Fue un revés (en la lucha contra el dopaje)”, concluyó. Una vez que culminó la Copa del Mundo en el país, añadió que “retomaron la lucha” contra estas cuestiones. Cabe recalcar que la exministra, entre 1997 y 2002, fue la principal impulsora de la ley francesa que luchaba en contra del dopaje, y su aprobación se dio en 1999.

Por otro lado, ella indicó que esta postura fue tomada a “nivel ministerial”, mientras que Alain Garnier sostiene que la orden provino de la oficina del Primer Ministro. Hasta este momento, Marie-George Buffet siempre había negado haber ordenado la suspensión de las inspecciones sin previo aviso. En 2013, bajo juramento ante una comisión del Senado, afirmó categóricamente: "Nunca dimos ninguna directiva en ese sentido". Por qué esto generó polémica en el mundo del fútbol Sin ir más lejos, River jugó la final de la copa Intercontinental de 1996 contra la Juventus y perdió con gol de Alessandro Del Piero al minuto 81. La polémica como tal se reveló más de 10 años después: los jugadores de la Juve jugaron dopados con EPO. En esa ocasión el técnico del Millonario, Ramón Díaz, declaró: “Se veía una enorme diferencia física”. Francescoli y Zidane. La resolución se dio gracias a dos científicos italianos, Giuseppe D'Onofrio y Alessandro Donati, quienes accedieron a los documentos confiscados y detectaron esta situación en 1998, mismo año del Mundial. Ante esto, las dudas en el mundo del fútbol comenzaron a florecer por si los jugadores de Francia optaron por el mismo camino gracias a que evitaron hacerse los controles, aunque probablemente nunca se sepa.

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