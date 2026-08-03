Reapareció una obra de Marc Chagall tras estar 20 años olvidada en un depósito de Aduanas en Francia + Agregar ámbito en









"La estampa, L’Acrobate Au Violon" de 1924, fue finalmente incorporada al patrimonio de un museo de la ciudad de Besanzón, en el este de Francia.

"La estampa, L’Acrobate Au Violon" de Marc Chagall.

Hallaron una obra de Marc Chagall que permaneció durante dos décadas en un depósito de la Aduana francesa. Este hecho volvió a poner en primer plano una historia marcada por errores administrativos y el destino inesperado de una pieza de arte.

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"La estampa, L’Acrobate Au Violon" de 1924, fue finalmente incorporada al patrimonio de un museo de la ciudad de Besanzón, en el este de Francia.

Según informó el diario británico The Times, la obra había sido confiscada en 2005 cuando dos ciudadanos suizos intentaron cruzar la frontera con Francia transportando varias piezas de arte sin declarar. Ambos fueron detenidos, sancionados con multas y las obras quedaron retenidas por la Aduana, donde permanecieron olvidadas durante casi veinte años.

La historia detrás de "La estampa, L’Acrobate Au Violon" El redescubrimiento se produjo hace dos años, cuando autoridades aduaneras revisaron depósitos donde permanecían bienes culturales sin reclamar. Entre ellos apareció esta ilustración perteneciente a la serie Les Âmes Mortes (Almas muertas), realizada por el artista para una edición del clásico de Nikolái Gógol.

Tras comprobarse que la obra no tenía un propietario que pudiera reclamarla legalmente, el Estado francés resolvió transferirla al Museo de Bellas Artes y Arqueología de Besanzón. La incorporación representa la primera pieza de Chagall que integra la colección de esa institución.

El episodio también expone el complejo recorrido que pueden atravesar las obras de arte retenidas en procedimientos aduaneros, muchas veces olvidadas durante años antes de ser recuperadas, identificadas y destinadas al patrimonio público. En este caso, una ilustración creada hace más de un siglo encontró finalmente un destino museístico después de pasar dos décadas oculta en un depósito estatal.

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