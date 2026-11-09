Francia sospecha que Irán estuvo detrás de los ciberataques a los frigoríficos de los supermercados

Los ataques afectaron los controles de temperatura de cientos de establecimientos. En paralelo, Teherán defendió su propuesta para retomar las negociaciones de paz con EEUU.

Las autoridades francesas sospechan que piratas informáticos respaldados por el Estado iraní estuvieron detrás de una serie de ciberataques que dejaron fuera de servicio frigoríficos y congeladores comerciales en distintos puntos de Francia durante octubre. La investigación apunta a una posible operación vinculada con la guerra entre Irán y Estados Unidos, aunque todavía no hubo una confirmación oficial.

La información fue revelada por Reuters, que citó a dos personas familiarizadas con el asunto. De comprobarse esa hipótesis, los incidentes podrían convertirse en uno de los ataques informáticos más disruptivos desde el inicio del conflicto , en febrero de este año.

El episodio ocurrió el 11 de octubre y provocó la interrupción de los sistemas de control de temperatura de frigoríficos comerciales en cientos de establecimientos. Según expertos en ciberseguridad consultados previamente por Reuters, la intrusión habría sido relativamente sencilla de ejecutar.

La empresa responsable de muchas de las unidades afectadas indicó que varios equipos estaban obsoletos o utilizaban un firmware desactualizado , una condición que podría haber facilitado el acceso de los atacantes a los sistemas. Esa vulnerabilidad técnica aparece como uno de los elementos relevantes para entender cómo se produjo el incidente.

El caso se suma a otros episodios de presuntas interferencias informáticas registrados durante la guerra. Entre ellos figuran interrupciones en el sistema de transporte público de Los Ángeles, en marzo; ataques contra plantas de tratamiento de agua de Estados Unidos, en julio; y problemas en buques con destino a ese país, en agosto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés y la Fiscalía de París no respondieron de inmediato a las consultas de Reuters. Tampoco hubo una respuesta de la misión iraní ante las Naciones Unidas. Teherán suele negar su participación en operaciones cibernéticas maliciosas, por lo que la sospecha francesa todavía no constituye una atribución oficial de responsabilidad.

Expertos señalaron que el uso de equipos obsoletos pudo facilitar la intrusión informática.

Irán defendió su propuesta para retomar las conversaciones de paz

En paralelo a las sospechas por los ataques informáticos, Irán defendió una nueva propuesta para reanudar las negociaciones de paz con Estados Unidos en un plazo de dos días. El Gobierno iraní presentó la iniciativa como la alternativa más razonable sobre la mesa, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionara las condiciones planteadas por Teherán.

Rubio había calificado esos pedidos como “escandalosos y ridículos”. En respuesta, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, defendió la posición de su país durante una conferencia de prensa semanal.

“¿Acaso es irrazonable que Irán exija que se levanten las sanciones ilegales de EEUU y su bloqueo naval antes de que comiencen las negociaciones, y que la guerra termine en todos los frentes?”, planteó el funcionario.

La propuesta actual reduce de siete a dos días el plazo previsto en una iniciativa anterior, pero mantiene las condiciones que Teherán considera necesarias para avanzar. Entre ellas figuran el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval y la suspensión de las sanciones estadounidenses.

La presión de Washington sobre Irak también genera tensión

Baghaei también se refirió a la presión de Estados Unidos sobre Irak para que cierre la mayor parte de sus fronteras con Irán. El planteo surgió después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraquí señalara que Washington buscaba impulsar esa medida.

El portavoz iraní sostuvo que esa situación no debería afectar las relaciones bilaterales entre Teherán y Bagdad. Además, calificó como una maniobra de distracción la creación de un grupo de trabajo militar estadounidense destinado a restringir el comercio terrestre iraní.

Sus declaraciones se produjeron luego de las derrotas de los republicanos del presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato, en un escenario marcado por las tensiones diplomáticas y militares entre ambos países.