Francia: decenas de miles protestan para "mantener la presión" sobre el gobierno + Agregar ámbito en









El presidente Emmanuel Macron enfrenta un final de mandato convulso con protestas sociales, a casi medio año de las elecciones presidenciales en Francia.

Protestas en Francia. DW

Por cuarto sábado consecutivo, sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos sociales se congregaron en distintas ciudades francesas exigiendo aumentos salariales y mejoras en los liceos.

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Decenas de miles de personas se manifestaron esta jornada por cuarto sábado consecutivo en Francia, donde el gobierno convocó reuniones la próxima semana con sindicatos, empresarios y estudiantes para abordar los reclamos de aumento salarial y de mejores condiciones en los liceos. Las autoridades cifraron en 146.000 las personas que salieron a las calles, cifras que los organizadores aumentan a 250.000.

Las manifestaciones transcurrieron en calma, salvo incidentes menores, y mostraron una fuerte caída en comparación con otras semanas. El Ministerio del Interior había informado de 320.000 personas el 31 de octubre, 410.000 el 24 de octubre y 550.000 el 17 de octubre. También estuvo lejos de las 575.000 reunidas por los sindicatos el jueves 5 de noviembre, según las autoridades.

En París, la marcha recorrió el centro de la capital, entre las plazas de la República y de la Nación, en un ambiente festivo y con cantos de "El pueblo unido jamás será vencido”, en español, o la Marsellesa -el himno francés-, entre otros, aunque la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a unos 200 alborotadores al término del recorrido. En otras ciudades como Burdeos también se registraron choques con las fuerzas de seguridad.

Reuniones el lunes La continuidad de las movilizaciones dependerá en buena medida de las respuestas que ofrezca el Gobierno el próximo lunes durante su reunión con sindicatos y empresarios, a cuyo término las ocho principales organizaciones sindicales fijarán una posición conjunta. El primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró que tiene en cuenta las demandas sindicales y las preocupaciones de los empresarios.

Por la tarde del mismo lunes, Lecornu se reunirá con representantes de estudiantes de secundaria y universitarios para abordar sus reivindicaciones y participar después en un encuentro dedicado a la reforma de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad, cuestionada por las movilizaciones estudiantiles iniciadas hace seis semanas. El presidente Emmanuel Macron enfrenta un final de mandato convulso con las protestas sociales, casi medio año antes de que los franceses escojan a su sucesor. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, movilizó de nuevo 70.000 agentes para evitar las escenas de caos registradas el 17 de octubre. DZC (EFE, AFP) De nuestro medio asociado DW