Quién es Alice Huang, la empresaria china acusada de espiar al CEO de Nvidia con quien habría tenido una relación

La mujer quedó bajo sospecha por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín. La investigación también apunta a una compañía tecnológica de Singapur y al posible desvío de chips avanzados hacia China.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, quedó en el centro de una presunta trama de espionaje

Una presunta operación de espionaje internacional puso bajo la lupa a Alice Huang, una empresaria china señalada por supuestamente obtener información del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang , con quien habría mantenido una relación sentimental. El caso involucra al gigante estadounidense de los semiconductores y se desarrolla en medio de la creciente disputa tecnológica entre Washington y Pekín.

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Según publicó The New York Times , las autoridades estadounidenses sospechan que la mujer, también identificada como Huang Le, habría sido reclutada por China para recopilar información estratégica sobre el máximo responsable de Nvidia, una de las compañías más importantes del mundo en el desarrollo de chips para inteligencia artificial.

Aunque comparten apellido, Alice Huang no tiene ningún vínculo familiar con Jensen Huang , el empresario nacido en Taiwán que dirige la firma estadounidense y que actualmente tiene 63 años.

Los antecedentes públicos de la mujer son limitados. De acuerdo con las informaciones periodísticas, habla inglés con fluidez y mantiene contactos relevantes dentro de la industria de los semiconductores, un sector considerado fundamental tanto para el desarrollo económico como para las capacidades militares de las principales potencias.

Un perfil localizado en una base de datos china de inversiones le atribuye experiencia profesional en HSBC y en los medios de comunicación CCTV y Hunan TV . Sin embargo, la agencia AFP aclaró que no pudo comprobar la autenticidad de esos antecedentes.

La investigación adquirió mayor repercusión después de que distintos medios difundieran detalles sobre el presunto vínculo personal entre ambos protagonistas.

Según esas publicaciones, Jensen Huang habría mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang. El domingo, el ejecutivo expresó ante sus empleados que lamentaba profundamente haber sido infiel a su esposa, aunque esa declaración no constituye una confirmación de las acusaciones de espionaje.

Según esas publicaciones, Jensen Huang habría mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang. El domingo, el ejecutivo expresó ante sus empleados que lamentaba profundamente haber sido infiel a su esposa, aunque esa declaración no constituye una confirmación de las acusaciones de espionaje.

Entre los elementos difundidos aparecen imágenes de encuentros sociales y empresariales. Una fotografía de una celebración tecnológica realizada en 2024 mostraría al directivo junto a una mujer identificada como Alice Huang.

También trascendieron registros de una cena celebrada en Taipéi durante la feria Computex de 2025, en los que ambos aparecen conversando y compartiendo gestos de cercanía.

La empresa investigada por el posible envío de chips de Nvidia a China

La controversia no se limita a la relación entre los dos empresarios. Alice Huang habría ocupado un cargo de responsabilidad en Megaspeed International, una compañía con sede en Singapur dedicada a proporcionar infraestructura informática y capacidad de procesamiento para sistemas de inteligencia artificial.

La firma se presenta como un socio comercial importante de las operaciones de computación en la nube de Nvidia en Asia-Pacífico. Según su perfil de LinkedIn, cuenta con presencia en Singapur, Malasia e Indonesia.

De acuerdo con The New York Times y The Wall Street Journal, investigadores estadounidenses habrían concluido durante 2025 que la empresaria realizaba tareas de espionaje sobre Jensen Huang.

En paralelo, las autoridades norteamericanas investigaban desde 2024 el posible papel de Megaspeed en operaciones destinadas a hacer llegar chips avanzados de Nvidia al mercado chino, pese a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos.

Estas limitaciones buscan impedir que determinadas tecnologías de inteligencia artificial sean utilizadas para fortalecer capacidades militares y estratégicas de China, además de preservar la ventaja tecnológica estadounidense.

Las sospechas también habrían llegado a Singapur. Según las publicaciones citadas, las autoridades locales investigaron las actividades de Megaspeed y habrían interrogado a Alice Huang durante 2025.

Por su parte, Bloomberg News informó sobre una investigación relacionada con un presunto contrabando de semiconductores hacia China.

La compañía rechazó esas versiones en diciembre de 2025 y sostuvo que las informaciones difundidas incluían afirmaciones engañosas e insinuaciones incorrectas sobre una eventual participación en transferencias ilegales de chips.

Hasta el momento, las acusaciones difundidas por la prensa no equivalen a una condena judicial. El caso, sin embargo, vuelve a poner en primer plano la importancia estratégica de Nvidia y de sus tecnologías en la competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial en inteligencia artificial.