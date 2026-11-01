Francia vuelve este lunes a los bloqueos estudiantiles tras el rechazo a las medidas oficiales

Las protestas contra el encarecimiento de los precios y el deterioro educativo continuarán desde este lunes, cuando los alumnos regresen de sus vacaciones.

Los estudiantes franceses retomarán los bloqueos de liceos después de dos semanas de vacaciones.

Los estudiantes franceses retomarán este lunes los bloqueos de liceos en distintos puntos del país, luego de rechazar las medidas anunciadas por el Gobierno para responder a sus reclamos. Las organizaciones estudiantiles consideran que las propuestas son insuficientes y anticiparon que las movilizaciones tendrán mayor alcance durante la semana.

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El regreso a las aulas, después de dos semanas de vacaciones , estará marcado por nuevas jornadas de protesta. Así lo confirmó el líder estudiantil Pierre Sourzat, quien adelantó que algunos establecimientos permanecerán bloqueados desde el comienzo de la semana: "Las movilizaciones serán más importantes a partir del martes, pero sabemos que algunos centros estarán bloqueados desde mañana mismo", declaró este domingo a la emisora RMC.

El movimiento comenzó después de varias semanas de manifestaciones de estudiantes secundarios, que expresaron su preocupación por el aumento del costo de vida , el deterioro de las condiciones de enseñanza y las desigualdades. Las protestas se extendieron a otros sectores educativos y sumaron a estudiantes universitarios.

El sábado, cientos de miles de personas volvieron a movilizarse en distintas ciudades francesas. Fue el tercer fin de semana consecutivo de manifestaciones, en una jornada que reunió tanto a alumnos de secundaria como a universitarios.

Pese a la convocatoria, el Gobierno había anunciado el lunes una serie de iniciativas para intentar desactivar el conflicto. Entre ellas, propuso reemplazar la plataforma de acceso a la universidad y otorgar préstamos destinados a la renovación de los establecimientos educativos.

Las manifestaciones contra el encarecimiento de los precios llevan tres fines de semana consecutivos.

Sin embargo, las organizaciones estudiantiles cuestionaron el alcance de las propuestas y sostuvieron que no responden a los problemas que motivaron las movilizaciones. En esa línea, Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión Estudiantil, anticipó el sábado que habrá bloqueos en universidades e institutos el martes y el jueves.

Macron pidió normalizar las clases y recibió críticas

En medio del conflicto, el presidente Emmanuel Macron reclamó que las actividades educativas se reanuden con normalidad. El mandatario sostuvo que "los jóvenes han sido escuchados", en referencia a las medidas presentadas por su administración.

La respuesta de Sourzat fue contundente. "el presidente no nos ha escuchado", afirmó el dirigente estudiantil, quien también cuestionó el contenido de los anuncios oficiales.

"Es puro maquillaje", sostuvo. "Se da una mano de pintura a la superficie, pero, cuando se rasca un poco, no hay nada debajo".

El rechazo a las propuestas mantiene abierto el conflicto y anticipa una semana de nuevas interrupciones en los establecimientos educativos. Las organizaciones buscan que el Gobierno avance con respuestas que consideren más profundas frente a sus demandas.

Emmanuel Macron pidió que las clases se reanuden con normalidad en todo el país.

El margen económico del Gobierno francés

El escenario de protestas se desarrolla en un contexto económico complejo. Francia, la segunda economía de la eurozona, atraviesa dificultades y se encuentra al borde de la recesión, mientras enfrenta presiones para reducir su deuda.

Esa situación limita la capacidad del Ejecutivo para responder a los reclamos mediante un incremento del gasto público. En ese marco, el Gobierno deberá afrontar una nueva semana de movilizaciones sin haber logrado conformar a los sectores estudiantiles con las medidas anunciadas.

Por el momento, los referentes de las organizaciones mantienen el llamado a profundizar las protestas y los bloqueos, con especial atención a las jornadas previstas para el martes y el jueves.