Francia alerta de que su economía está "paralizada" y podría "estrellarse" si no ordena las cuentas públicas

La economía francesa está "paralizada" y podría "estrellarse" si el Gobierno no consigue sanear las cuentas públicas a corto plazo, advirtió este viernes el ministro de Economía tras el anuncio de la contracción del producto interior bruto en el tercer trimestre.

Economía francesa: Advirtieron que está "paralizada" y podría "estrellarse" si no se sanan las cuentas públicas.

La economía francesa está "paralizada" y podría "estrellarse" si el Gobierno no consigue sanear las cuentas públicas en el corto plazo , advirtió este viernes el ministro de Economía tras el anuncio der retroceso del PBI en el tercer trimestre.

Según el instituto oficial de estadística Insee, el Producto Bruto Interno cayó un 0,1% en el tercer trimestre del año. La contracción se produce en un contexto de creciente preocupación por el estado de las finanzas públicas y frente al aumento de las tensiones políticas y sociales antes de las elecciones presidenciales del año que viene.

En paralelo, la inflación se aceleró hasta el 3,4% interanual en octubre , frente al 3,1% de septiembre, su nivel más alto desde enero de 2024, indicó el Insee. Cabe precisar que la economía francesa ya se había estancado en el segundo trimestre, tras contraerse un 0,2% en el primero.

"Durante tres trimestres, el crecimiento no ha llegado" , declaró el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en la radio France Info.

La economía francesa está "paralizada" y podría "estrellarse" si el Gobierno no consigue sanear las cuentas públicas en el corto plazo.

Lescure atribuyó la situación a una " conjunción sin precedentes" de factores internos y externos . Entre ellos, destacó las severas olas de calor registradas durante el verano y las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz, que continúan impulsando una escalada en los precios de los combustibles.

El ministro de Economía subrayó que "si no logramos la recuperación presupuestaria que hemos previsto en el presupuesto, nos estrellaremos", advirtió. "Lo digo, lo repito y lo repetiré hasta el final: necesitamos un presupuesto, necesitamos un déficit público del 5% o menos. Es absolutamente indispensable", insistió.

El ministro de Economía subrayó que "si no logramos la recuperación presupuestaria que hemos previsto en el presupuesto, nos estrellaremos".

Presupuesto, elecciones y el contexto social, en el foco

El proyecto de presupuesto del Gobierno para 2027, que se debate actualmente en la Asamblea Nacional, tiene como objetivo central reducir el déficit público al 5% del PBI, frente al 5,4% registrado en 2026.

Sin embargo, su aprobación parece bastante compleja, debido a la falta de mayoría parlamentaria y a la cercanía con los próximos comicios presidenciales, en las que la extrema derecha liderada por Marine Le Pen parte como favorita, según las encuestas.

Cabe destacar que Francia vive además una ola de protestas por el aumento del costo de vida y las reivindicaciones de los estudiantes, que han provocado algunos de los peores disturbios registrados en años.

Cabe destacar que Francia vive además una ola de protestas por el aumento del costo de vida y las reivindicaciones de los estudiantes.

En el plano económico, la caída de las exportaciones arrastra al PBI en el tercer trimestre. Tras haber marcado una expansión del 2,8% en el período previo, las ventas externas cayeron un 1,7%. El deterioro industrial de la demanda global impactó con dureza en los envíos de equipos de transporte —que pasaron de trepar un 20,8% a desplomarse un 9,1%— y en el complejo aeronáutico.

Por su parte, las importaciones se mantuvieron prácticamente estables con un leve avance del 0,1%, mientras que el consumo de los hogares mostró una mejora del 0,4%, acelerando respecto del 0,2% registrado en el segundo trimestre.

A partir de estos indicadores, los analistas advierten que los nuevos datos complican la meta oficial de alcanzar una expansión económica del 0,5% este año. A este escenario se suma la inquietud de los mercados por el abultado déficit y el nivel de deuda de Francia, factores que encarecieron el costo de financiamiento del Estado en las últimas semanas.